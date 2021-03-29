新款三星 Galaxy S20 FE LTE 版曝光：处理器换成了骁龙 865

IT之家 3 月 29 日消息 一款新的三星 Galaxy S20 FE 的 LTE 版本或即将推出，这款新的机型在几周前出现在 Wi-Fi 联盟数据库中，新机将 Exynos 990 处理器换成了骁龙 865。

这款新机的型号为 SM-G780G，除了芯片组外，其它规格完全没有变化。目前还不清楚为什么会有这个版本的机型存在，尤其是三星还在开发 Galaxy S21 FE，有可能该公司只是想再有一款设备来丰富其智能手机阵容。

这款机型是否会在全球发布还有待观察。三星很快就会将 5G 机型带到新的市场，而搭载骁龙处理器的 LTE 版本可能会被安排到不会推出 5G 机型的市场。

IT之家了解到，三星 Galaxy S20 FE 于去年 9 月发布，采用 6.5 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，分辨率 1080p+，支持 HDR10 + 、120Hz 刷新率。三星 Galaxy S20 FE 背面的三摄像头采用了 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 " 的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，其它两颗摄像头为为 800 万像素长焦摄像头和 1200 万像素的超广角摄像头。值得一提的是，5G 版的三星 Galaxy S20 FE 搭载的就是骁龙 865 处理器。