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《英雄联盟手游》2.2 版本正式发布：支持 120Hz 刷新率，“极地大乱斗”模式即将上线

2021/3/29 8:52:18 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家3月29日消息 《英雄联盟手游》2.2 版本现已正式发布，新增英雄 “加里奥”，全新功能 “位置偏好”系统开始测试，并将在特定的几种高端机型上开放 120Hz 刷新率

新英雄“加里奥”

正义巨像缄默无言地立在德玛西亚的高墙上，黄铜表层的流光若隐若现。老人们讲述着遥远的故事，一个勇士试图保护乱作一团的民众的故事。大多数人质疑这些传说。

IT之家了解到，正义巨像 · 加里奥将于 4 月 1 日早间正式上线。

位置偏好系统开始测试

《英雄联盟手游》在 2.2 版本开始测试全新功能 “位置偏好”系统，官方称 “希望玩家对于对战路线有更多选择”。

只要在开始匹配前，玩家选好五路优先顺位（单人路、打野、中路、双人路及辅助），匹配系统将会为玩家尽量分配优先顺位的路线。对于不想手动选择偏好位置的玩家，系统会根据近期的对战纪录分配位置。

《英雄联盟手游》会暂时开放 “位置偏好”系统两个星期。

极地大乱斗模式

新版本中，极地大乱斗模式将登场并进行首轮测试。该模式将会限时开放游玩。从 4 月 5 日起，《英雄联盟手游》会对这一模式进行为期三天的小型测试。如果一切顺利，《英雄联盟手游》将从 4 月 15 日至 5 月 19 日开放极地大乱斗模式供玩家畅玩。

支持 120Hz 刷新率

《英雄联盟手游》将在特定的几种高端设备上开放支持 120Hz 刷新率。需要注意的是，这一设置尚在测试中，可能会导致设备过热或影响性能，《英雄联盟手游》官方建议玩家谨慎开启。

120 FPS 模式适用于三星 Galaxy S21 系列、三星 Galaxy S20 系列、三星 Galaxy Note 20、三星 Tab S7 系列、OPPO Find X2、一加 9 与一加 9 Pro、一加 8 与一加 8 Pro、iPad Pro 系列、谷歌 Pixel 5 、华硕 ROG Phone 2、Razer Phone 2。

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关键词：英雄联盟

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