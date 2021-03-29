菜鸟宣布与香港货运航空达成合作，可从物流中枢直航东南亚

3 月 29 日消息，阿里旗下菜鸟网络宣布与香港航空子公司香港货运航空建立合作伙伴关系，并合作开通了从中国香港到东南亚首个菜鸟香港 eHub 处理的货运航班。合作建立后，部分东南亚消费者在阿里旗下电商 Lazada 下单购买中国跨境商家的商品后，最快 3 天就可以收到包裹。

菜鸟透露，在合作的第一阶段，菜鸟将通过其超级物流中枢 eHub，每周向菲律宾、马来西亚和泰国分别发出 3-7 次航班，以满足东南亚日益增长的电子商务物流需求。菜鸟预计将每周向东南亚运输约 25 万件包裹。

菜鸟方面介绍，与香港货运航空合作后，出境货物可以直接转至位于机场附近的菜鸟 eHub，可提升货运周转和处理时效，使得运往菲律宾、马来西亚和泰国的交付时间最快缩短了 60%。而在过去，包裹需要先运到中国香港仓库进行分拣与合单，然后再运至机场发往东南亚各国，转运过程中常常耗费大量时间，严重影响了履约效力。

2018 年 6 月，菜鸟宣布在香港建设一个总投资 120 亿港元的超级 eHub 项目。目前，菜鸟在中国杭州、义乌、香港，以及马来西亚吉隆坡、比利时列日、俄罗斯莫斯科、泰国曼谷等地进行 eHub 建设，为全球电子商务平台（eWTP）提供基础设施。