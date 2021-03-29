一年间发布五款旗舰手机，雷军：小米已经初步站稳高端手机市场

IT之家 3 月 29 日消息 小米春季发布会将于 3 月 29日晚上 19点 30 分举行，届时会有不少新品，此前官方已经公布小米 11 Pro & Ultra、小米 MIX、小米笔记本 Pro、小米新一代空调将亮相，小米手机官方称 “可能是有史以来新品最多的一次发布会”。

小米 CEO 雷军称，本次春季新品发布会将带来四款智能手机新品，分别是小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 MIX 、小米 11 青春版。这次发布会全球直播，7 种语言，超过 50 个国家，91 家平台，共同观看。

今天下午，雷军继续预热，表示，小米去年年初开始进军高端手机市场，一年时间发布了五款旗舰，受到了米粉们热烈的欢迎。小米已经初步站稳高端手机市场。今晚，再给大家带来新的几款重磅旗舰。

据海报显示，小米在一年间发布了小米 10、小米 10 Pro、小米 10 至尊纪念版、小米 11、小米 10S 手机。

IT之家了解到，此次小米发布会还有几个值得关注的亮点，包括小米 MIX 全球首发液态镜头、小米 11 Ultra 首发超级快充硅氧负极电池等，不仅如此，小米还宣布将推出全新澎湃自研芯片，有消息称这是一款独立 ISP 芯片，不妨期待一下。