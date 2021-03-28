雷军：小米 11 青春版是史上最轻薄的小米手机，性能和电量杠杠的

IT之家 3 月 27 日消息 小米将于下周一（3 ⽉ 29 ⽇）举行春季发布会，这次发布会将有一大波新品，官方甚至称 “可能是有史以来新品最多的一次发布会”，本次小米将发布四款手机，分别是：小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 MIX 、小米 11 青春版。

今天雷军表示，小米 11 青春版是史上最轻薄的小米手机，有网友特别担心就电量和性能。我偷偷爆个料：性能和电量都是杠杠的。大家猜猜，这款轻薄手机中搭载了什么样的处理器？内置多大电池？

IT之家了解到，全新的小米 11 青春版将采用骁龙 780G 处理器，整体上将采用与小米 11 基本一致的外观设计，正面采用的是一块左上角打孔的挖孔显示屏，不同之处的在于受成本影响其边框较定位旗舰的小米 11 要略宽一些。而在机身背部，该机同样采用了类似小米 11 的方形后置三摄相机模组，不过在细节上有所区别。此外，该机背部两侧同样采用了曲面的设计。

IT之家获悉，小米 11 青春版代号为 “M2101K9C”的新机通过入网认证，将搭载 6.55 英寸全面屏，左上角开孔，电池容量 4150mAh，三围仅有 160.53 mm ×75.72 mm ×6.81 mm，厚度仅为 6.81mm，十分轻薄。

据雷军在微博透露，此次新品发布会新品实在太多，“内容至少 4 小时，我在考虑是不是砍掉一些新品？”