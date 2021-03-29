小鹏汽车公开车辆蓝牙通话专利，使用独立模块便于第三方应用互联

IT之家3月29日消息 企查查 App 显示，3 月 26 日，广州小鹏汽车科技有限公司公开一项名称为 “监听方法、监听装置、车辆和存储介质”的专利，公开号为 CN112565526A，申请时间为 2020 年 11 月 30 日。

企查查专利摘要显示，本申请实施方式的监听方法，无需与蓝牙电话应用增加协议，车载应用程序即可获取蓝牙通话的相关状态信息，有效地减少了车载应用程序与车辆蓝牙应用的耦合，在一定程度上降低了系统的维护成本。本申请还公开了一种监听装置、服务器和存储介质。这种设备作为中介，用于通过蓝牙协议与用户手机进行通信，同时与车载智能系统相互连接。

小鹏汽车在专利中表示，目前蓝牙电话功能都是基于蓝牙 HFP 协议，通过蓝牙底层实现通信。安卓系统基于安全考虑，这两种接口为隐藏接口，在使用蓝牙通话时，第三方应用程序无法直接监听到蓝牙电话的通话状态。

IT之家了解到，这项专利可以让第三方应用（如音乐播放器）通过 TelephonyManager 来监听到蓝牙电话，从而获取蓝牙电话的执行状态信息。当有蓝牙电话接入时，电话状态服务 TelephonyRegistry 会通知具有通话监听功能的音乐播放器，音乐播放器获知当前蓝牙电话的执行状态为对方来电状态 (INCOMING) 后，根据其内部程序，执行暂停当前程序或自动降低音量等预设操作。