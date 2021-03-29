B 站收盘前突然拉升，报收 800 港元，较发行价跌 0.99%

哔哩哔哩（俗称 B 站）今日在香港二次上市，开盘价报 790 港元，较 808 港元发行价下跌 2.23%，并一度下挫 6.8%，不过拉升后其走势较为平稳，在 780 港元附近震荡，但集合竞价时股价突然拉升，收盘报 800 港元，较发行价下跌 0.99%，总市值超 3000 亿港元。

上周五 B 站在美股收盘报 97.08 美元，上涨 1.50%；不过当周下跌 10.82%。

上市仪式上，B 站 CEO 陈睿发表演讲，他表示，此次港交所上市，既是 B 站的里程碑，也是新的起点。

陈睿表示，B 站的用户量从三年前的 7180 万上涨到 2.02 亿，活跃 UP 主数量从 20 万上涨到 190 万 ，B 站已经成为中国 12 年来最有活力创造力的社区，而 B 站本次港股上市，回到属于中国市场的怀抱。

陈睿强调，视频化已经成为新浪潮、新趋势，视频化将成为互联网内容的主流，深入到生活的方方面面。未来将会出现上千万的 UP，乘着着视频化的浪潮走向全球。

随后在记者招待会上，陈睿称，因为按照香港的规则，是需要我们在 IPO 之前提前好几天就把价格定下来，结果我们定价完之后，在上周中概股应该遇到了过去 5 年来最大的一个跌幅，这个应该算是一个黑天鹅事件。所以，在这种情况下，我们自己觉得能够顺利上市已经算是成功了，因为大的形势比较差。第二个我是认为对于我们公司来说，我还是有充分的信心，就是未来的发展，长期的股价应该会证明一切。”

陈睿还回忆道：“我回想起三年前我们在纳斯达克上市的时候，当时也是刚好遇到一系列的大的股市波动，我们第一天也是破发，然后今天有一种‘yesterday once more’的感觉，只不过在 3 年前纳斯达克上市的时候，我说过一句话，我说 10 年之后没有人会记得哔哩哔哩的股票在第一天是涨还是跌，但是大家会知道哔哩哔哩是一个发展得很好的公司。”

根据 25 日发布的公告，哔哩哔哩此次 IPO 发行 2,500 万股，每股定价 808 港元，公开发售 300 万股，此次拟通过香港二次上市融资 26 亿美元（约合 198.7 亿港元）。认购倍数达 170 多倍。公开资料显示，2018 年，B 站在美股上市时，发行价仅为 11.5 美元 (约 89.3 港元)。仅 3 年时间，B 站在港二次上市的发行价相当于当年在美股上市发行价的 10 倍。

前不久，哔哩哔哩才公开了 2020 年第四季度的财报，其中月活用户达到 2.02 亿人，较 2019 年同期增长 55%；平均月度付费用户亦同比增长 103%。从营收来看，2020 财年哔哩哔哩总营收达 120 亿元人民币，同比增长 77%。