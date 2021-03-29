魅族 18 系列海外开售：18 售价 819 美元起，18 Pro 售价 939 美元起

IT之家3月29日消息 魅族 18 系列手机于本月初发布，在国内已经开售了 20 多天。近日，该机终于在海外开售，不过似乎并不是全球版，因为该机显示为“version China”，据外媒 gsmarena 报道，该机没有搭载谷歌服务。（IT之家网友指正：可手动开启谷歌服务）

IT之家了解到，该机已经上架了阿里全球速卖通商城 AliExpress，魅族 18 起售价为 819 美元，魅族 18 Pro 起售价为 939 美元。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。