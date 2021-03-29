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魅族 18 系列海外开售：18 售价 819 美元起，18 Pro 售价 939 美元起

2021/3/29 17:26:16 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月29日消息 魅族 18 系列手机于本月初发布，在国内已经开售了 20 多天。近日，该机终于在海外开售，不过似乎并不是全球版，因为该机显示为“version China”，据外媒 gsmarena 报道，该机没有搭载谷歌服务。（IT之家网友指正：可手动开启谷歌服务）

IT之家了解到，该机已经上架了阿里全球速卖通商城 AliExpress，魅族 18 起售价为 819 美元，魅族 18 Pro 起售价为 939 美元

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

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关键词：魅族

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