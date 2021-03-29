5999 元起，小米 11 Ultra 正式发布，自称 “安卓之光”

IT之家 3 月 29 日消息 在即今日的小米春季发布会上，小米正式推出了小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 两款机型，小米 11 Pro 号称安卓机皇，而雷军将小米 11 Ultra 称为“安卓之光”。

IT之家了解到，小米 11 至尊版 8+256GB 版本为 5999 元 ，12+256GB 版本 6499 元，顶配的 12+512GB 版本为 6999 元。

据介绍，该机拥有黑白两色，精密陶瓷工艺机身，黑色沉稳大气，白色优雅温润，手感细腻，还拥有大理石纹特别版。

在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 依然拥有三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头以及 128° 超广角镜头，拿到 DxOMark 影像 143 分再次霸占后置镜头榜单，甚至能跟索尼一代黑卡一拼，堪称最强影像系统。

此外，小米 11 至尊版拥有一个小小的副屏，也就是后置镜头一侧的小窗，可显示多种信息，但主要用途还是自拍。据悉，这个小窗可以用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制等；自拍；极限电量，官方宣称“剩余10%，极限续航55小时”。

其他方面，该机与小米 11 Pro 完全相同，例如 2K+120Hz+E4 高刷屏、骁龙 888 芯片、杜比视界、哈曼卡顿立体声、5000mAh 硅氧负极电池、有线无线双 67W 闪充、IP68 防水、基于安卓 11 的 MIUI12 等。两款机型主要区别如下：

《4999 元起，小米 11 Pro 正式发布：骁龙 888 处理器，目标 “安卓机皇”》