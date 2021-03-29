小米 11 青春版正式发布：首发骁龙 780G，售价 2299 元起

IT之家3月29日消息 小米今晚召开春季新品发布会，刚刚已经发布了小米 11 Pro 与小米 11 Ultra，现在，小米正式发布了小米史上最轻薄的手机——小米 11 青春版。

外观

作为史上最轻薄的小米手机，小米 11 青春版为年轻人重新设计：

厚度仅 6.81mm，比小米 11 薄了 15.5%

重量仅 159g，比小米 11 轻了 37g

6 款多彩颜色，每一款都青春

内藏 4250mAh 大电池，轻薄更有大电量。

屏幕

小米 11 青春版搭载了一块 6.55 英寸左上角挖孔屏：



6.55″AMOLED 超薄柔性直屏

1.88mm 极窄边框和 2.75mm 极小下巴

屏幕显示水准：10 亿色、P3 广色域、Dolby Vision

相机

小米 11 青春版支持自然美颜自拍，随时随地美美拍：

前置自然美颜自拍，修掉小瑕疵，保留原生美

前置超级夜景，暗光下拍人更美

拒绝苍白肤色，不同肤色匹配预设冷暖 8 款肤色

自带高光与自然立体妆效，打造无痕裸妆感

还拥有 2 倍变焦自拍，距离刚刚好，细节看得见。

后置全能 AI 三摄，支持超级夜景

配置

小米 11 青春版全球首发高通骁龙 780G，综合跑分高达 56W，更有悬浮热管液冷散热系统，保障持续输出：

与 888 相同的 5nm 工艺制程

与 888 相同 A78 CPU 架构，

与 888 相同的三 ISP 图像处理器

与 888 相同的第六代高通 AI 引擎，算力高达 12 TOPS

第三代集成式双 5G 基带

立体声双扬声器

售价

IT之家了解到，小米 11 青春版共有 2 个存储版本，8/128GB 版本售价 2299 元，8/256GB 版本售价 2599 元。今晚 22:00 开始预售，4 月 16 日 10:00 正式开售。