《鬼谷八荒》今日凌晨再推修复更新：新版本发布后差评飙升，官方已致歉

IT之家3月29日消息 国产单机游戏《鬼谷八荒》27 日发布了 “化神 · 悟道”大版本更新。新版本发布后，游戏差评飙升。在 27 日紧急发布版本优化更新后，《鬼谷八荒》28 日发文向玩家致歉，并表示下次大更新一定预留出足够的时间来测试。

紧接着在今日（3 月 29 日），《鬼谷八荒》又发布了版本修复更新，而且发布时间是凌晨四点多，看来鬼谷工作室还是非常有诚意的。

IT之家了解到，如果说 27 日的更新为救火补丁，那么本次更新就是一次全面的改查，官方为游戏更新了十几条新内容，修改了一系列参数。

从今日的 Steam 平台玩家评价来看，本次补丁的效果还是很不错的，差评数大大减少。

更新日志如下：

1. 新增了立绘——细雨蒙蒙。

2. 新增了一个逆天改命——小跟屁龙（由大跟屁虫升级），还有 2 个逆天改命正在制作中，预计明日更新。

3. 对以下逆天改命的效果进行了加强。

鬼修进阶：召唤物存在数量上限由 3 增加为 4。

鬼修精通：召唤物存在数量上限由 4 增加为 6。

血煞大法：吸血效果由 12% 增加为 14%。

血魇大法：吸血效果由 17% 增加为 21%。

灵能之潮：技能冷却的降低效果由 30% 增加至 50%。

血灵进阶：提升的技能伤害由 15% 增加至 20%。

血灵精通：提升的技能伤害由 20% 增加至 25%。

剑灵进阶：基础伤害威力提升了 20%。

剑灵精通：基础伤害威力提升了 40%。

血祭进阶：血爪的伤害范围由 250 增加为 300。

血祭精通：血爪的伤害范围由 250 增加为 350。

跟屁虫系列：修复了伤害不正确的问题（原来的伤害加成效果未生效，导致伤害太低）。

4. 优化了道界副本中的词条效果。

5. 降低了道界副本的怪物属性。

6. 修正了拳法神通巨王拳的回血数值不正确的问题。

7. 修复了导入旧的存档数据后，可能会出现设置界面出现异常，导致领域技能的按键无法设置的问题。

8. 修复了暮仙洲的寻灵符无法探查到道界的问题。

9. 修复了云陌州的寻灵符无法探查到无极之境与不归之境的问题。

10. 后发新增了无头发的选项，并优化了无头发的角色在战斗中的形象与立绘形象不统一的问题。

11. 优化了化神突破时，消耗神魂的提示，并增加了确认提示。