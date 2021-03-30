华为前员工创办的芯片公司艾为电子冲科创板，芯片落地华米 OV

昨晚，IC 设计企业上海艾为电子通过上交所科创板上市委员会审议。

艾为电子主营音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等产品的研发和销售，现有终端客户包括华为、小米、OPPO、vivo、TCL 等知名企业。

报告期内，艾为电子营收逐年攀升，2019 年，艾为电子全年营收为 5.08 亿元，净利润为 0.49 亿元，资产总额为 10.64 亿元。

本次艾为电子拟通过科创板上市，发行不超过 4180 万股，用募集资金投入 24.68 亿元，用于建设智能音频芯片研发和产业化项目、5G 射频部件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目，以及补充发展与科技储备资金等。

一、2019 年营收飙升 3 亿

艾为电子主营数模混合信号、模拟、射频集成电路的设计研发。根据招股书，报告期内各期，艾为电子营收及毛利润逐年攀升。

2017 年、2018 年、2019 年，营收分别为 5.24 亿元、6.94 亿元、10.18 亿元，毛利润分别为 1.85 亿元、2.27 亿元、3.51 亿元。其中，2019 年艾为电子营收飙升 3.24 亿元，毛利润增长 1.24 亿元。

▲2017～2020H1 艾为电子营收及毛利润情况

在艾为电子主营的四类芯片产品中，音频功放芯片营收占比最大，2017 年、2018 年、2019 年及 2020 上半年分别为 65.94%、54.74%、53.52%、49.7%；电源管理芯片次之，营收占比分别为 18.73%、29.39%、32.29%、34.08%；射频前端芯片的营收占比在 10% 上下；马达驱动芯片营收占比最少，报告期内各期均小于 10%。

此外，可以看出艾为电子电源管理芯片的营收占比正逐年上升，音频功放芯片营收占比则逐年下降。

▲2017～2020H1 艾为电子主营业务营收占比情况

从各类产品营收情况来看，2019 年，艾为电子音频功放芯片、电源管理芯片营收出现较明显的大幅增长。其中，音频功放芯片营收增长 1.65 亿元，达到 5.45 亿元；电源管理芯片营收增长 1.26 亿元，达到 3.30 亿元。

▲2017～2020H1 艾为电子主营业务营收情况

报告期内，艾为电子研发费用分别为 0.60 亿元、0.91 亿元、1.39 亿元、0.72 亿元，占各期营收的比例分别为 11.43%、13.17%、13.71%、14.19%。

目前，艾为电子及其控股子公司拥有 193 项专利，其中包括一项境外专利，并在中国境内登记集成电路布图设计专有权 368 项。

二、台积电代工，产品落地华米 OV

艾为电子经营模式为 Fabless（无晶圆厂）模式，即专注于 IC 芯片的研发和销售，将晶圆制造、封装等其余环节委托给晶圆制造、封装等厂商代工完成。

根据招股书，2019 年艾为电子前五大供应商分别为台积电、长电科技、通富微电、华润上华、华虹宏力。其中台积电、华润上华、华虹宏力为晶圆供应商，长电科技、通富微电为封装服务供应商。2019 全年，艾为电子合计向上述五大供应商支出约 8.2 亿元人民币。

▲2019 年艾为电子前五大供应商

此外，2019 年，艾为电子前五大客户分别为香港芯知己、艾睿电子、众迪诺为、兆泉实业、优为科技。前五大客户合计贡献 6.46 亿元营收，占当期营收的 63.52%。

招股书提到，目前艾为电子主要终端客户有华为、小米、OPPO、vivo、传音等手机厂商，华勤、闻泰科技、龙旗科技等 ODM 厂商等。

▲2019 年艾为电子前五大客户

三、创始人曾在华为工作约 5 年

2008 年，孙洪军等人创立了艾为电子。目前公司股权结构如下：

截至招股书签署前，艾为电子前十大股东分别为孙洪军、郭辉、上海艾准、程剑涛、张忠、娄声波、杜黎明、牟韬、李秋梅、马云峰。

其中，持股比例超过 5% 的股东有董事长、总经理孙洪军（56.02%）、董事、副总经理郭辉（13.04%）、员工持股平台上海艾准（8.25%）、董事程剑涛（5.26%）。

▲艾为电子前十大股东名单

根据招股书，艾为电子实际控制人孙洪军拥有半导体器件与微电子学专业硕士学位、工程师执业资格，并有多年业界工作经历。

具体来说，1997 年至 2002 年，孙洪军曾在华为公司担任基础业务部工程师、技术副专家；2002 年至 2008 年，孙洪军曾在启攀微电子公司担任产品总监。

结语：又一模拟 IC 玩家冲刺科创板

根据招股书，艾为电子最为主要的两大营收来源分别为音频功放芯片和电源管理芯片。可以看到，在这两大细分赛道上，艾为电子均面临已经成功上市的国产厂商的挑战。

比如，在音频功放芯片领域，圣邦股份于 2017 年登陆深交所创业板；在电源管理芯片领域，思瑞浦已于去年成功登陆科创板。

与艾为电子产品品类相似的多位玩家筹备上市背后，既反映出国产模拟 IC 玩家已经在市场中基本站稳脚跟，同时还意味着众多玩家需要进一步提升自身产品实力、精细化产品布局，迎接更大挑战。