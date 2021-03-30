官宣：索尼将正式关闭 PSP\PSV\PS3 线上游戏商城

IT之家 3 月 30 日消息 索尼今天宣布，将于 2021 年 7 月 2 日关闭 PS3 和 PSP 上的 PlayStation Store 线上商城。除此之外，PS Vita 上的线上商城也将关闭，但会更晚一些，将于 2021 年 8 月 27 日关闭。

IT之家了解到，上述平台上的 PS Store 服务结束后，仍然可以获得一些资源：

PLAYSTATION 商店关闭后，我可以在 PS3、PS VITA 和 PSP 设备上使用和购买哪些功能？

你仍然可以使用的功能：

你仍然可以下载和玩以前购买的游戏。

访问以前购买的视频 / 媒体内容。

兑换游戏券和 PS Plus。

只要您仍是 PS Plus 的会员，您仍然可以通过 PS Plus 重新下载和玩已领取的游戏作品。

将失去的功能：

你将无法再购买 PS3、PS Vita 和 PSP 的数字内容，包括游戏和视频内容。

你将无法在 PS3、PS Vita 和 PSP 的游戏中进行游戏内购。

一旦 PS 商店和 PS 设备的购买功能被关闭，你将无法再在 PS3、PS Vita 或 PSP 设备上兑换 PSN 钱包基金券（例如，礼品卡）。你的 PSN 钱包中的资金将保留在你的 PSN 账户中。但是，你将只能使用钱包中的资金在网络上的 PS 商店、PS App 或 PS4 和 PS5 游戏机上购买 PS4 和 PS5 产品。

此外，今天索尼还宣布关闭通过网页浏览器访问 PS1、PS2、PS3、PS Vita 和 PSP 的 PS 商店的方式。一个特定的 URL 仍然允许玩家访问旧的索尼商店并购买旧游戏机的游戏。然而，该链接已被禁用，现在会重定向到新的 PlayStation Store，新的 PlayStation Store 只有 PS4 和 PS5 游戏。

除了上述 PS3、PS Vita 和 PSP 游戏外，该公司还将在未来几个月内从 PS4 PS 商店中删除电影和节目。

PS3 的用户可能在此时会感到被背叛了，但是这款游戏机已经有 15 年以上的历史了。PS Vita 的情况更糟，它并没有 PS3 那么老。这款游戏机是该公司在便携式游戏机市场的最后一次尝试，但以彻底失败告终。

PlayStation 4 的玩家仍然以使用 PS Store，不过其终究也会迎来这一天。