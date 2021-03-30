英国法庭判决苹果不能独享 “One More Thing”

3 月 30 日消息，苹果前首席执行官史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs)在很多次发布会主题演讲结束时都会说，“还有件事儿”（One More Thing），以此来暗示他即将发布一款令人惊喜的新产品。

本周一英国伦敦一名法官裁定，苹果无法独享乔布斯的这句经典名言。在一场旷日持久的商标纠纷中，法官站在了瑞士手表制造商斯沃琪集团一边。

法官莱恩珀维斯（Lain Purvis）在判决中表示，斯沃琪试图注册这句话可能是为了 “骚扰”苹果，但苹果无法阻止斯沃琪这么做。珀维斯在他的裁决中说，这句措辞可能起源于美剧《神探可伦坡》。

珀维斯补充说，以前一位法院官员所谓 “斯沃琪的意图已经超越了恰当使用商标界限”的说法是错误的。

斯沃琪发言人拒绝置评。苹果也没有回复。

这起法律纠纷是苹果与斯沃琪集团围绕给手表命名展开的一场法律争斗一部分。这场争斗可以追溯到 2015 年苹果在推出自家的手表产品时，斯沃琪阻止苹果将其手表产品命名为 “iWatch”。苹果与斯沃琪的纠纷还延伸至其他商标，包括斯沃琪注册 “与众不同”(Tick Different)的举动，让人很容易就想起苹果自己的口号 “非同凡想”(Think Different)。

乔布斯继任者蒂姆 · 库克（ Tim Cook）在 2015 年专门为苹果手表的发布会重新启用了乔布斯的 “还有件事儿”系列主题。苹果辩称，当斯沃琪试图注册这一措辞时，是在试图模仿苹果。苹果律师表示，斯沃琪的举动是 “恶意的”。

苹果公司律师贾尼 · 里丹（Jaani Riordan）说：“我在这里用’戏仿’一词来描述这种恶意使用商标的行为。”