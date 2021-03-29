闻泰科技：24.2 亿元收购欧菲光苹果摄像头业务

3 月 29 日，闻泰科技发布公告，宣布已与欧菲光就收购特定客户摄像头业务达成一致，闻泰科技将以 24.2 亿元完成对欧菲光特定客户摄像头业务的收购交易。根据报道，该收购价格相对于之前《收购意向协议》定价原则，差不多打了四折。

公告披露，闻泰科技与欧菲光签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》，与欧菲光及江西晶润光学有限公司签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》，公司拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权以及江西晶润光学有限公司拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备。其中广州得尔塔 100% 股权交易价格以评估值为基础，经协商确定为 17 亿元；江西晶润拥有的标的设备的交易价格以评估值为基础，经协商确定为 7.2 亿元（含税）。交易作价合计为 24.2 亿元。

在 3 月 7 日发布的《收购意向协议》中，最初确定的收购价格是 10*A+B，A = 广州得尔塔影像技术有限公司 2020 年度经审计后净利润，B = 经营性资产的交易价格。大概测算总价约 60 亿元。

广州得尔塔为原索尼（中国）有限公司在华南（中国广州）的生产基地，主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。索尼华南生产基地于 2017 年被欧菲光收购并完成交割，其拥有业界顶尖的摄像头模组开发和封装技术，具备向全球一流智能手机品牌客户供货的资格和能力。欧菲光正是因为收购索尼华南生产基地从而进入苹果供应商，成为其摄像头主力供应商。

3 月 16 日，欧菲光披露《关于特定客户业务发生重大变化的公告》（公告编号：2021-026）称，境外特定客户计划终止与欧菲光及其子公司的采购关系，后续欧菲光将不再从特定客户取得现有业务订单。

3 月 24 日，闻泰科技发布收购进展公告，披露在获悉境外特定客户计划终止与欧菲光及其子公司的采购关系后，立即就境外特定客户订单终止对标的资产的影响进行了评估，并与欧菲光、境外特定客户进行持续沟通磋商。

中国市场研究机构赛诺的电子分析师李刚表示，摄像头是手机、IoT、智能汽车等领域未来主要的技术方向，摄像头高端化、双摄、三摄等技术创新带来不断增长的巨大产业机遇。欧菲光的摄像头业务在苹果中国产业链当中也是最核心、价值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻，可以说是整个苹果中国产业链皇冠上的明珠。而成为苹果供应商至少需要 2 年时间，此次闻泰科技大手笔收购欧菲光苹果业务所有资产，说明闻泰科技早已经获得苹果供应商资格，并即将借助新增的摄像头业务成为苹果主力供应商之一。

李刚认为，闻泰科技收购欧菲光摄像头业务，标志着闻泰在原有半导体 IDM 和通讯产品集成两大业务领域的基础上，开拓了光学这个全新的赛道，进一步拓宽了业务版图，形成从芯片设计、晶圆制造、封装测试，到光学器件（摄像头）、手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等产品研发和制造于一体等完整产业链。

据闻泰科技公告透露，目标资产拥有专业、高效的技术研发团队，为境外特定客户摄像头模组的重要供应商。本次交易完成后，公司将进一步拓宽业务版图，在摄像头模组产品领域与特定客户开展合作，形成完整产业链，从而更好的抓住 5G、IoT、智能电动汽车领域需求快速增长的发展机遇，促进公司业绩长期可持续增长。