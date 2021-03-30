苹果在全球范围内拓展独立维修商计划，今年晚些时候登陆中国大陆

IT之家 3 月 30 日消息 苹果今天宣布，将把独立维修商计划扩展到 200 多个国家和地区，几乎涵盖所有销售苹果产品的国家和地区。

苹果独立维修商计划于 2019 年首次推出，旨在为维修店提供获得正版零件、工具、维修手册和诊断程序的机会，以便对苹果设备进行保修期外的维修。

各种规模的维修商，包括那些非苹果授权维修商，都能获得苹果的正版零件和维修手册，为苹果产品提供 “安全可靠的维修”。苹果公司为独立维修店提供与 AASP（苹果授权服务商）和苹果零售店相同的免费培训和工具。

据苹果公司介绍，目前在美国、加拿大和欧洲有超过 1500 家独立维修商。加入该计划不需要任何费用，但维修提供商必须有一名经过苹果认证的技术人员来进行维修。苹果表示，认证过程 “很简单”，而且是免费的，当员工成为认证技师后，符合条件的维修提供商就能以与 AASP 相同的价格购买苹果原装零部件和工具。

从本周晚些时候开始，阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、不丹、巴西、文莱、柬埔寨、库克群岛、斐济、关岛、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、老挝、澳门、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、斯里兰卡、中国台湾、泰国、汤加、土耳其、阿联酋、瓦努阿图和越南的维修商可以了解更多信息，并申请成为独立维修商。

IT之家了解到，今年晚些时候，该计划将在更多的国家推出，包括中国大陆。