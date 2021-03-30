约 347 元，小米手环 6 国际版发布：1.56 英寸 AMOLED 全触控显示屏

IT之家3月30日消息 小米公司海外发布了最新的小米手环 6（Mi Smart Band 6），采用了一块 1.56 英寸的 AMOLED 显示屏，拥有 326PPI，比之前的迭代产品提供了多达 50% 的屏幕空间。它提供了包括尊巴和街舞在内的 30 种锻炼方式，并提供了大量的健康追踪功能。

IT之家获悉，小米手环 6 提供的健康追踪功能包括 SpO2 测量、心率监测、增强睡眠追踪、压力监测和女性健康追踪。小米手环 6 建议零售价为 44.99 欧元（约合人民币 347 元），是一款非常实惠的设备。

具体新功能包括：

1.56 英寸令人惊叹的全屏触摸显示屏。在长期的功能风格基础上，全新的小米手环 6 升级为 1.56 英寸超大 AMOLED 全屏触控显示屏。独特的跑道形屏幕提供了 326PPI 水晶般清晰的分辨率，屏幕空间比上一代产品增加了约 50%，为用户提供了前所未有的可视性，让用户在旅途中或激烈的运动中快速查看关键数据统计和日常通知。此外，它还支持可定制的表盘面孔，有超过 60 个主题供用户使用，并根据他们的日常风格进行个性化定制。

广泛的运动模式选择。以健身追踪器为核心设计的 小米手环 6 将健身模式选择增加了一倍，共包含 30 种有趣且具有挑战性的锻炼类型。用户现在可以享受更多的室内训练，比如拉伸和 HIIT，尝试体操等专业运动，甚至可以玩转尊巴、街舞等趣味活动。它还提供了 6 种常见健身活动的自动检测功能，以确保一天中零星活动的关键数据被准确记录并计入日常活动指标。