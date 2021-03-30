小米 11 青春版支持 Micro SD 卡，MIUI 12.5 6 月适配上线

IT之家 3 月 30 日消息 小米春季新品发布会于 3 月 29 日召开，小米 11 Pro/Ultra 以及青春版发布。小米 11 青春版拥有 6.81mm 的厚度，重量仅为 159g，为目前市面上最轻薄的 5G 手机之一。此款手机首发骁龙 780G 芯片，内置 4250mAh 大电池，售价 2299 元起。



IT之家获悉，发布会上没提到的重要一点是，小米 11 青春版支持 MicroSD 扩展卡，手机底部的三选二卡槽支持双 Nano SIM 卡或者一个 SIM 卡 + 一个 Micro SD 卡，最大容量 1TB。而小米 11 系列的其它手机均不支持 MicroSD 卡。此外，这款手机 NFC、红外遥控器、线性马达等特性均没有缩水。

从官方发布的手机内部渲染图可以看出，手机底部的确有一排 Micro SD 卡触点。该功能在国内智能手机市场上已经十分罕见，此前发布的摩托罗拉 edge s 同样支持 Micro SD 扩展卡，最大支持 1TB 容量。

从渲染图还可以看出，小米 11 青春版采用了类似小米 11 Pro 的无极耳锂电池，但未标明表明是否采用了纳米硅负极电池技术。不过在 6.81mm 厚的机身内塞下 4250mAh 电池，已经体现了小米的设计能力。

参数方面，小米 11 青春版搭载 6.55 英寸 AMOLED 柔性屏，支持 10.7 亿色彩显示，具有 HDR 10+ 认证、支持杜比视界。屏幕具有 90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，全局亮度 800nit。

小米 11 青春版搭载高通骁龙 780G 处理器，采用 5nm 制程打造，手机综合跑分可达 56 万分。还具备“冰峰”散热系统，内置热管以及大面积石墨散热片。

IT之家了解到，这款手机还具备立体声双扬声器，具有 Hi-Res 认证，支持高清录音 2.0 技术。官方表示，适配小米 11 青春版的 MIUI 12.5 系统将于今年 6 月进行 OTA 推送。

小米 11 青春版提供多种配色可选，8+128GB 售价 2299 元，8+256GB 售价 2599 元，目前已经在小米商城、京东等渠道开启预售，将于 4 月 16 日零点发售。