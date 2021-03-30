爱立信总裁：欧洲不能重蹈 4G 覆辙，5G 发展落后中美需加速

据外媒报道，爱立信总裁兼 CEO 鲍毅康在近日一场线上股东会议上重申，鉴于美国和中国目前在 5G 方面的飞速发展态势，欧洲国家需要加快其 5G 部署步伐。

实际上，他说这是当今最重要的政治问题之一。他依然对欧洲的发展感到担忧，因为欧洲网络在 4G 方面大概落后了 2-3 年。

这不是他第一次就欧洲在 5G 领域未能占据领导地位发出警告。然而，“我们越来越落后于中国和美国”，他说。

欧洲最终将能够使用这些新的应用，但是这些应用会在网络首先建成的地方被创造。“因此，这关系到未来的就业机会。今天，我们很少在欧洲看到数字化领域的领导者。它们身处美国和中国。”鲍毅康谈到。

他说，重要的是，欧洲国家不要重蹈 4G 的覆辙，而是要找到加快 5G 部署的方法。

鲍毅康演讲的大部分内容都对这家瑞典设备供应商在 5G 领域的领导地位表示乐观。他谈到了爱立信在实现其财务目标方面的进展，这一战略在 2017 年推出时被许多人认为是不现实的。

他表示，“我们没有缩减研发投入，而是增加了投资，以加强技术地位。目前爱立信的地位很稳固，我们是 5G 领域的领导者。”

爱立信报告称，2020 年全年该公司有机收入增长 5.1%，毛利率为 40.3%, 营业利润率为 12.0%。爱立信在 2020 年宣布了 44 份 5G 合同，并在当年达成了累计 122 份 5G 商业协议，其所支持的商用 5G 现网数量达到 79 个。