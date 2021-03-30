警惕：通过推销低价 5G 套餐变相开展流量不正当竞争

三大运营商的业绩刚刚趋稳不久，熄火已近 1 年多的流量不正当竞争又有重演的趋势。在 5G 大发展亟需资金支持的大背景下，大家需要警惕个别运营商通过低价推销 5G 套餐变相开展流量不正当竞争操作。

一、流量收入规模首次出现明显下降局面

近日工业和信息化部发布的《2021 年 1-2 月通信业经济运行情况》显示，今年前 2 个月，移动数据及互联网业务收入首次出现下降局面，完成业务收入 1062 亿元，同比下降 1.2%，在电信业务收入中占比降为 44.7%。

工业和信息化部公布的数据显示，今年 1-2 月份，移动互联网累计流量达 309 亿 GB，同比增长 31.8%。其中，通过手机上网的流量达到 297 亿 GB，同比增长 31.2%，占移动互联网总流量的 96%。

继续向前追溯，工业和信息化部的数据显示，2020 年移动互联网接入流量消费达 1656 亿 GB，比上年增长 35.7%。也就说是手机上网流量在 2020 年四季度经历了短暂上扬增长之后，在今年前 2 个月又出现了明显的增长放缓走势。

随着手机上网流量增速的明显放缓，今年 2 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）为 10.85GB / 户，不但环比 1 月份有了明显下滑，而且其水平大致已经回到 2020 年 9 月份的水平，应该说是出现了直线下滑趋势。

二、春节期间宽带分流作用不容忽视

因为新冠肺炎疫情影响，人民群众出行收到极大限制。2021 年春节期间，广大人民群众以居家过年为主，手机自然主要通过宽带 WIFI 上网，这样以来手机上网流量使用量就会减少，而且这种降幅是异常明显的。

工业和信息化部公布的数据显示，2021 年春节假期 7 天，移动互联网流量达到 357.3 万 TB（1TB=1024GB），与 2020 年春节 7 天相比增长 23.4%；其中，除夕和初一两天的移动数据流量同比分别增长 28.7% 和 26.1%。

官方数据显示，今年 1-2 月份的手机上网流量同比增长同比增长 31.2%，而今年春节假期期间的手机上网流量却仅有 23.4% 的同比增幅。通过对比就可以明显地看出宽带对手机上网流量的分流作用来。

三、流量单价过快下调是主要影响因素

今年 1-2 月份的流量收入为 1062 亿元，同时期的流量业务量为 309 亿 GB，具体可以推算出今年前 2 个月的平均流量单价为 3.44 元 / GB。使用同样的方法，我们可以计算得出 2020 年全年的平均流量单价为 3.96 元 / GB。

手机上网流量从去年全年的平均 3.96 元 / GB 降低到今年 1-2 月份的平均 3.44 元 / GB，平均单价降幅高达 13.14%。为了突出 2021 年流量单价的降价幅度有多大，我们计算得知 2020 年前 11 个月的平均流量单价为 4.01 元 / GB

因此，虽然今年手机上网流量还有增长，哪怕环比增幅有略微下滑，这到无法掩饰流量单价过快下滑导致收入下滑的事实。在流量单价持续下调过程中，下调的幅度也是越来越大。

应该说，三大运营商早已认识到流量单价过快下滑导致的问题，而且在监管层的协调推动下，三大运营商已经于 2019 年年中停止了超低价流量不限量竞争。然而，今年这波流量单价快速下滑的原因到底是什么呢？

我们认为是三大运营商为了推销 5G 套餐而大量进行打折或者超低价销售。在 5G 手机终端普及率或者渗透率不足 16% 的情况下，我国的 5G 套餐用户普及率或者渗透率已经超过 22.6%，这其中的差异就是 4G 终端用户使用了 5G 套餐。

一方面是 5G 流量套餐的超低价推销，一方面是宽带规模的持续扩大，叠加起来必然导致手机上网流量收入的下滑。在手机上网用户规模和渗透率的持续增长的情况下，运营商应该重新审视当前的流量经营策略，监管层也有必要督促三大运营商进一步协调流量经营策略。