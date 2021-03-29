我国首个 5G 消息平台功能完备性测试标准发布

IT之家3月29日消息 今日下午 15:00，中国信通院联合中兴通讯召开了中国 5G 消息高质量发展新闻发布会。我国首个 5G 消息平台技术要求和测试标准正式发布。发布会上，商务部外贸发展事务局局长吴政平、深圳市商务局局长王有明、中兴通讯执行董事、执行副总裁顾军营分别作了开幕致辞。

我国 5G 消息白皮书于 2020 年 4 月发布，从那以后三大运营商以及国内手机厂商便开展实验，让新款终端支持 5G 消息。目前已有 60 余款手机支持 5G 消息，中兴通讯表示今年发布的全部手机均会支持该功能。

中国信通院泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心副主任吴狄在直播中发布了《5G 消息平台功能完备性测试规范》。他表示，5G 消息兼容图片、文本、音视频、文件传输、富媒体以及位置信息，平台功能应提供灵活的发送策略以及可量化的发送指标，支持定时发送、数据统计、目标人群发送等多个功能。

除此之外，5G 消息平台应具备内容安全和审核能力，防止涉黄、暴恐、辱骂等信息出现。中国信通院还为 5G 消息提供了三级评价体系，包括完备、优秀、卓越三个等级。

IT之家了解到，在发布会结尾，由中国信通院泰尔实验室以及中兴通讯联合成立的 “信息通信新技术联合实验室”正式揭牌。泰尔终端实验室主任魏然、中兴通讯技术发言人屠嘉顺正式为实验室揭牌。此外，首批通过 5G 消息平台功能完备性测试的企业也在现场领取了证书。