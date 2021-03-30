吉利、百度投资的亿咖通科技明年将推 7nm 汽车芯片，由台积电代工

北京时间 3 月 30 日消息，汽车技术创业公司亿咖通科技 CEO 沈子瑜表示，公司计划最快在明年通过与 ARM 中国的合资公司供应 7 纳米芯片产品。亿咖通科技获得了百度和吉利董事长李书福的投资。

亿咖通科技由沈子瑜和李书福在 2016 年创建，专注于汽车芯片、高清地图以及智能汽车所用技术。沈子瑜曾担任通用汽车高管。

沈子瑜在接受路透社采访时称，亿咖通科技与 ARM 中国组建的合资公司湖北芯擎科技将在明年年底或 2023 年年初开始供应新的芯片产品。台积电将负责芯片制造。亿咖通科技的客户包括吉利旗下品牌或与之有关的品牌，例如莲花、领克、北极星、Smart、沃尔沃。沈子瑜称，亿咖通科技还在与其他汽车制造商进行磋商。

7 纳米工艺芯片能够为智能汽车技术带来相对更高的处理能力。其他开发 7 纳米或者更先进芯片的公司包括高通。随着汽车变得智能化，芯片已经成为从传感器到控制单元在内的产品的关键组件。恩智浦半导体、瑞萨电子以及英飞凌等老牌国际公司面临来自中国对手更为激烈的竞争。

沈子瑜称，芯擎科技的产品将使用 ARM 的芯片设计知识产权，而亿咖通科技将把它与智能汽车软件进行适配，并把来自阿里巴巴、百度、字节跳动、腾讯等不同公司的内容提供给汽车用户。亿咖通科技的智能网联系统已经拥有 250 万用户。

他还表示，亿咖通科技已经在内部讨论了启动首次公开招股 (IPO)的可能性，但目前没有计划上市。亿咖通科技称，公司估值超过 20 亿美元。

过去几个月，亿咖通科技已经从百度、海纳亚洲创投等投资者手中筹集了大约 4 亿美元资金。海纳亚洲创投还投资了字节跳动。亿咖通科技正在新加坡设立办公室，并计划扩大在马来西亚的合作关系，在今年把员工数量从 1700 人提高到 2000 人左右。