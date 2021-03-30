微信 Apple Watch 版 8.0.3 正式版发布：界面 UI 更精致，刷新速度变快，卡顿减轻

IT之家 3 月 30 日消息 微信近期发布了 iOS 版 8.0.3 正式版更新。此次更新后，朋友圈发送视频的限制提升到 30 秒，通过微视的话长度还能提升到 60 秒。此外，表情包上限提升到了 999 个。

另外，本次微信还带来了两个功能，“跳到还没看的位置”按钮新增了 3 个好友头像；当用户在对话框中点选微信自带表情时，可以直接显示表情图了，此前是以文字状态进行显示。

据IT之家网友反馈，与微信 iOS 8.0.3 一同更新的还有 Apple watch 版微信，带来了一些新功能和改进：

体验新功能如下：

1. 更新界面配色，整体更加精致清爽

2. 消息刷新速度变快，软件卡顿减轻

3. 消息列表自动载入消息数变多，翻看聊天记录更加方便

4. 修复聊天图片无法载入的 BUG

5. 删除了重压查看聊天记录，改为重压屏幕调整音量

6. 聊天框底部加入置顶聊天与消息免打扰设置

7. 手机端手表设置界面从 “我”中，移动到设置→设备→Apple watch

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