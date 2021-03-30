广汽埃安 AION Y 纯电 SUV 开启预售：首次搭载弹匣电池，10.59 万元起

IT之家 3 月 30 日消息 广汽埃安 AION Y 纯电 SUV 现已开启预售，补贴后售价 10.59 万元到 14.99 万元。

IT之家了解到，去年底，广汽埃安家族第四款车型——“超定律智能纯电 SUV”埃安 Y 全球首发，官方表示，Y 是 Young，代表年轻。埃安 Y 打破各种固有定律，特别为追逐新潮、敢于创新的年轻人而来。

埃安 Y 基于超次元的设计理念，天空之城超现实外观、天使之翼 LED 前大灯、丰富的原厂定制个性配饰，让用户自定义打造个性化的专属座驾。

埃安 Y 还突破了空间定律，广汽埃安独有的 GEP2.0 纯电专属平台，使这款轴距 2 米 75 的 A 级 SUV，内部却有超越 S 级的空间；同时，搭载了旗舰级别的 ADiGO 3.0 自动驾驶系统、全场景一键遥控泊车以及全球领先的记忆泊车功能。

弹匣电池技术基于 “防止电芯内短路，短路后防止热失控，以及热失控后防止热蔓延”的设计思路，采用类似安全舱的设计，可有效阻隔热失控电芯的蔓延、当侦测到电芯电压或温度等出现异常时，自动启动电池速冷降温系统为电池降温。

广汽埃安弹匣电池针刺试验中包括以下几个细节：



1. 钢针采用 3 - 8 mm 的钢针，试验用的是最粗的 8mm；



2. 试验电池容量 SOC 在 90％ 以上，试验电池 SOC 100％;



3. 电池包内被穿刺电芯周围布置了温度传感器，试验中最高温度为 686.7℃；



4. 穿刺以后电池进行了 48h 静置，期间电池也没有再发生起火或者爆炸。

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