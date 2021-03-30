华为发布 OceanProtect 数据保护新品：全容灾、热备份、温归档、智融合

在今天于甘肃敦煌举行的以 “全场景数据保护，为智能世界保驾护航”为主题的 “2021 数据保护产业论坛暨华为 OceanProtect 数据保护新品发布会”上，华为联合中国信通院云大所、敦煌研究院等 20 多家单位和产业伙伴，共同发布《数据保护产业发展圆桌宣言》，提升社会对数据基础设施灾难保护能力建设投入，推动数据灾备产业标准建设。

与此同时，华为提出全场景数据保护理念——打造 “热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档”的一体化解决方案：容灾场景实现数据业务不中断，全面抵御自然灾难、设备故障、网络攻击等对数据业务影响；备份场景实现各类应用场景关键数据不丢失，可恢复到指定时间点，通过高效、经济、可靠的备份帮助企业积累 “数据资产”，提升核心竞争力；归档场景实现海量业务数据长期归档留存。

本次发布会上，华为面向业界发布了 OceanProtect 数据保护新品系列，全面升级数据保护能力，打造全场景数据保护解决方案，主要具备以下几大特点：

第一，全容灾：通过部署 SAN/NAS 一体化双活以及全场景 3DC 组网，支撑结构化和非结构化数据保护。同时业务灾备可平滑升级，满足 7 个 9 数据可靠性，实现全场景容灾，让业务永远在线。

第二，热备份：全面支持数据应用新兴生态，提高海量非结构化数据检索和备份的能力，破解海量小文件保护难题。支持弹性备份和特征压缩，对数据重删进行多层切片、压缩不同块之间的部分重复特征，数据压缩率提升 30%，备份更多数据。实现一键发放 SLA 策略实现批量并行配置，配置效率提升 50%，让数据备份高效、简单、敏捷。

第三，温归档：支持蓝光分级归档，实现温数据快速读取，冷数据离线保存，满足 50 年超长留存的需求；结合蓝光防潮、防磁、防震、物理防篡改的特点，实现数据安全归档。

第四，智融合：基于华为 OceanStor OS 统一架构，让应用在数据全生命周期内实现数据原生格式一致，提升副本数据流转效率；基于 OceanProtect 数据保护管理平台，实现数据容灾、备份、归档场景的统一策略管理，大幅提升管理效率。

目前，华为已经广泛服务于全球 120 多个国家和地区，为超过 3000 家企业客户提供安全可靠的数据保护服务。