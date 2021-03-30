华为正式发布好望新一代摄像机

IT之家3月30日消息 29 日，好望新一代摄像机暨 2021 新品发布会在珠海举办。华为机器视觉总裁段爱国发布了 SuperColor、SuperCoding、AI Turbo 三大根技术，以及好望新一代摄像机等新品。

▲ 图源：华为

IT之家了解到，段爱国首先发布了新品 “魔方”双目全彩 AI 筒型摄像机，新品融合了 RGBW 超感光传感器、DNN ISP 实时视频降噪、AI HDR 全目标增强、Deblur 去运动拖影等技术。

AI 超微光摄像机 2.0：本次算法升级后，通过深度学习网络算法，识别更精准；智能补光升级，全天候自动调节补光强度，减少光污染。

AI 双光谱热成像摄像机 2.0：实现更远距离更早时间烟火检测，算力升级后烟火检测距离翻倍。

生态型摄像机 2.0：本次升级后支持多种配电方式组合，储电能力更强，远程按需唤醒更灵活，感知范围也更广。

智能视频存储 IVS3800 2.0：使用 SuperCoding 超级编码技术，让价值数据存的更多；大比例弹性 EC 技术，依托 AI Turbo 四合一全结构化算法。

智能视频存储 IVS1800 2.0：依托华为云 AI 市场，使用超级编码技术。

全息路口解决方案 2.0：全新升级后支持机、非、人全要素采集，合理优化信号控制；同时适配十字、丁字、X 型、Y 型、立交桥、超大路口等多种路口形态。