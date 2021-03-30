9999 元起，小米首款折叠屏 MIX Fold 正式发布：搭载澎湃 C1、全球首发液态镜头

IT之家 3 月 30 日消息 在今晚的小米春季发布会上，小米正式发布了小米首款折叠屏手机——小米 MIX Fold，正面真全面屏，标准版售价 9999 元（12+256GB），10999 元（12+256GB），最高 12999 元（陶瓷特别版，模拟凯芙拉纹理，16+512GB）。

小米 MIX Fold 采用内折设计，内屏采用 8.01 英寸 2K（2480 x 1860）折叠柔性屏（出自华星光电，钻石排列），4:3 屏幕比例，387 PPI，DCI-P3 广色域 10.7 色原色屏，支持 HDR10+、600nit 亮度，支持 Dolby Vision，宣称可弯折 20 万次。





该机外屏是另一块 6.52 英寸的 AMOLED 屏，分辨率为 2520x840，支持 90Hz 刷新率。

此外，该机配备超大振幅立体声四扬声器，哈曼卡顿联合调校，拥有真·3D环绕立体声设计，可根据握持方向智能切换左右声道。

小米 MIX Fold 拥有特殊适配版本的 MIUI，预期提供三种使用模式，包括 PC 模式，还支持一键隐身，拥有平行窗口、双屏拖拽、多图发送等新功能。

影像方面，该机采用 108MP 主摄（三星 HM2），辅以 13MP 超广角镜头、8MP 等效 80mm 的长焦微距镜头以及小米全球首发的液态镜头实现后置四摄。

IT之家了解到，该机内置 5020mAh 电池，支持小米 11 Pro 同款 67W 快充，搭载高通骁龙 888 芯片，配备 LPDDR5 + UFS 3.1，采用全新的蝶式散热，首创「微气囊」散热技术。

此外，该机也采用了小米首款专业影像芯片——澎湃C1，专门用于图像处理。