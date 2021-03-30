小米笔记本 Pro 14/15 发布：11 代酷睿 H35 + MX 450，屏幕出色

IT之家 3 月 30 日消息 今天，小米发布了小米笔记本 Pro 14 和 15，搭载了英特尔 11 代酷睿 H35 处理器和 MX450 独显，Pro 14 搭载了 2.5K 120Hz 屏，Pro 15 配备了 3.5K 分辨率的 OLED 屏。另外，小米笔记本 Pro 15 的锐龙版将于 5 月上市。

设计方面，这款笔记本采用了手机级的高端制造工艺，CNC 微米级精雕，6 系航空级铝合金，170 号精密陶瓷喷砂。

屏幕方面，小米笔记本 Pro 15 配备了 3.5K+E4 OLED 屏，逐台调校，专业原色屏 ΔE≈1 ，93% 超高屏占比，16:10 黄金比例，600nit 顶级的峰值亮度，100%DCI-P3 色域，10.7 亿色，1,000,000:1 对比度。

其他方面，小米笔记本 Pro 15 OLED 配备了双 USB-C 接口 + 雷电 4 接口；高清摄像头，二合一指纹电源键；全尺寸背光键盘，标配超大触控板；搭载小爱同学，还支持 MIUI+。

小米笔记本 Pro 14 将于 4 月 26 日预售，5月1日开卖，售价5299-6999元。

小米笔记本 Pro 15 售价6499元到7999元，今晚开启预约，4月2日上市。

小米笔记本 Pro 15 锐龙版配备了AMD 锐龙 5000H处理器，5月上市。

IT之家了解到，跑分平台曝光了一款搭载RTX 3050的小米笔记本Pro机型，预计会在稍后上市。