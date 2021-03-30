Spacex 星舰原型机 SN11 飞行测试失败，空中失联解体

北京时间 3 月 30 日晚间 21 时，美国 SpaceX 公司星舰原型机 SN11 在得州博卡奇卡发射场进行了 10 公里高度飞行测试，高空测试飞行的信号在 5 分 49 秒时丢失，有消息证实 SN11 在空中已失联解体。这次也是 SpaceX 第四次进行 10 公里高度的飞行尝试，发射时虽然当地天气不佳出现大雾，但 SpaceX 决定发射依旧如期进行。

SpaceX 最近的一次尝试是 3 月 4 日，SN10 虽然完成飞行测试并软着陆成功，却在着陆后六分钟箭体倒地并发生爆炸。而在 2020 年 12 月 10 日和 2021 年 2 月 3 日，SN8 与 SN9 也进行了 10 公里高度的飞行尝试，但均在最后因发动机推力不足，最终软着陆失败并引发爆炸。

▲ 发射现场：博卡奇卡发射场在 SN11 升空时依旧是一片浓雾。图片来源：SpaceX

本次测试飞行持续了约 6 分，与 SN10 一样，SN11 高约 50 米，直径 9 米，由尾部三台猛禽发动机提供超过 100 万磅的推力。在发射并爬升至轨道最高点之前，飞船提前关闭了这三台发动机，并在之后通过计算机控制原型机的两个前襟翼和两个后襟翼，完成了空中复杂的飞行姿态控制，但在接近地面重启火箭发动机时 SN11 与控制中心失去联系，时间在发射后 5 分 49 秒。

▲ 降落中的 SN11。图片来源：SpaceX

此次飞行试验使用的是测试版的星舰，尾部只安装了 3 台猛禽发动机。未来完整版的星舰将装配 6 台猛禽发动机，由一枚安装有 28 台猛禽发动机的超重火箭托举着星舰前往太空，一次可以运送上百位乘客前往月球甚至更远的火星。星舰（Starship）与超重火箭（SuperHeavy）共同组成未来 SpaceX 公司进行太阳系内载人星际航行的交通工具。SpaceX 公司创始人马斯克计划制造 20 枚星舰原型机进行多次测试，通过掌握这种巨型飞船的回收能力来降低发射成本。

▲ 堆叠完成的超重火箭原型机 BN1，高度达 72 米。图片来源：SpaceX

在本月初，SpaceX 公司也完成了首台超重火箭原型机 BN1 的研制组装。完整版的超重火箭将提供超过 1600 万磅的推力，是 1960 年代土星五号火箭推力的两倍。SpaceX 公司也是与 NASA 签署参与载人登月的阿尔忒弥斯计划的三家供应商之一。

▲ 发射前的 SN11 矗立在发射台上。图片来源：SpaceX

此前，SN11 在 3 月 26 日完成了静态点火测试，但后来因为美国联邦航空管理局（FAA）的监管人员未能在当天抵达发射现场，导致发射日期推迟。

从 SN9 开始，SpaceX 就在星舰原型机腹部贴上了隔热瓦，以作为星舰再入地球大气层时的热盾。该隔热瓦材料已被用于 X-37B 上。与航天飞机贴满全身的隔热瓦不同，星舰因为自带动力所以热防护要求要低得多，仅需在腹部贴部分隔热瓦即可保证安全。

SpaceX 未来的长期计划包括在海上浮动平台进行星舰与超重火箭的发射，目前该公司已经在对一个退役的海上钻井平台进行改造。