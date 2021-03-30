马斯克：近期电池供应量紧张，很难扩大特斯拉 Semi 卡车生产规模

IT之家3月30日消息 特斯拉于 2017 年 11 月份推出了 Semi 电动半挂卡车的，该车最初计划在 2019 年量产，但后来被推迟到 2020 年年底开始小规模量产。之后，这款车的量产时间又被推迟了一年，推迟至 2021 年。除了量产时间被推迟外，首批 Semi 电动半挂卡车的交付时间也被推迟至 2021 年。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今日在推特回复网友时透露，近期的电池供应量使特斯拉很难扩大 Semi 卡车的（生产）规模。他认为，到明年，有关电池供应量的限制可能没那么严重。

IT之家了解到，从特斯拉公布的数据来看，在负载 36 吨的情况下，Semi 电动半挂卡车加速到 60 英里（约 96.6 公里）只需要 20 秒，优于柴油卡车，最高时速可达 65 英里（约 104 公里）。

在推出 Semi 电动半挂卡车时，特斯拉宣布，这款卡车的入门版与高配版的续航里程分别为 300 英里（482 公里）和 500 英里（804 公里）。

自从推出后，特斯拉的 Semi 电动半挂卡车获得了 J.B. Hunt、沃尔玛、DHL、百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。