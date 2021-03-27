马斯克的星际飞船 SN11 将再次进行静态点火测试：搭载三部猛禽发动机

3 月 27 日消息，当地时间周五上午，太空探索技术公司 SpaceX 对星际飞船原型 SN11 进行了发动机静态点火测试，但 SN11 当天并没有能从位于德克萨斯州南部的 SpaceX 设施发射升空。

图示：SN11 星际飞船原型于 2021 年 3 月 8 日移至位于德克萨斯州南部博卡奇卡附近的 SpaceX 测试发射台。

美国东部时间周五上午 9 点，SN11 进行发动机静态点火测试，并计划在当天晚些时候将 SN11 发射至距地 10 公里的高空。SpaceX 网站周五早些时候宣布，SN11 当天有可能发射，但没有给出具体的发射时间。

本周四 SpaceX 博卡奇卡设施所在地卡梅隆县的官员宣布，周五大部分时间相关道路封闭，为 SpaceX 当天可能开展的高空测试飞行做准备。

“我已经下令当天上午七点至下午七点半之间关闭卡奇卡海滩和 4 号高速公路，目的是在 SpaceX 进行发动机静态点火测试和高空测试飞行期间保护公众健康和安全。”卡梅伦县法官埃迪 · 特雷维诺（Eddie Trevino）在一份声明中说。“如果公众想观看测试飞行，请在远离博卡奇卡海滩的安全距离之外观看。”

美国东部时间当天下午 4 点当地道路解除关闭，很明显 SN11 当天不会再进行测试飞行。SpaceX 设施全天都笼罩在大雾之中，但目前尚不清楚这是否是该公司放弃进行高空飞行测试的原因。

“测试结束。4 号高速公路和博卡奇卡海滩现在已经开放。”卡梅伦县官员在最新消息中写道。

星际飞船原型 SN11 是一种完全可重复使用的航天器最新原型，这种航天器有能力探索月球和更远的深空目的地。该公司正在开发 50 米高的星际飞船和被称为 “超级重型火箭”的巨大助推器，用于将宇航员和其他设备送往月球和火星。SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)此前公布了超级重型火箭的首个原型，但只是一个不会飞行的测试版本。

SN11 火箭是 SpaceX 的第 11 艘星际飞船原型。公司迄今已在博卡奇卡附近的设施中将 SN8、SN9 和 SN10 三款星际飞船原型送入高空，但最终都没有完全成功。

SN10 首次实现真正着陆，但在着陆几分钟后发生爆炸。SpaceX 每次发射前都在调整飞船设计，以提高性能。

3 月 26 日，SpaceX 公司对 SN11 进行了静态点火测试，为即将到来的高空飞行测试做好准备。和最近的几款原型一样，SN11 搭载了三部猛禽发动机。

SpaceX 表示：“与之前的高空飞行测试类似，SN11 在上升过程中将借助散步猛禽发动机提供的动力，每部引擎会在飞船到达距地约 10 公里的最高点之前依次关闭。”“SN11 将推进剂输送到存放着陆推进剂的内部储罐，然后重新调整方向，再入大气层并利用空气动力学实现下降。”

尽管 SpaceX 仍在继续改进飞船及其超级重型助推器的设计，但该公司已经在为其星际飞船召集客户。

日本亿万富翁前泽友作已经签署了一项计划，将和其他 8 人一起乘坐星际飞船进行绕月旅行。这一任务计划于 2023 年发射升空。美国国家航空航天局计划通过 “阿尔忒弥斯”项目再次登月，其将星际飞船列为把宇航员和有效载荷送上月球的三款候选航天器之一。（辰辰