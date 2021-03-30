投入 100 亿美元，雷军最后一次创业要为小米汽车而战

对造车“否认三连”的小米，今天，终于官宣进军智能电动汽车市场。消息一出，小米集团股价今日收盘上涨 2.2%。

雷军在小米的新品发布会上动容地表示，进军智能电动车是他人生中最后一次最重大的创业，并霸气地表示自己“亏得起”，因为小米账上有 1080 亿现金余额。

作为同行，苹果、华为等已经“上车”，小米作为一家软硬件上都有一定基础的企业，在手机业务已经眼见天花板时，为何不再造另一个小米，博上一博？

小米造车：雷军的第四次蜕变

在昨天的小米发布会上，雷军预告，今晚将会向外界公布小米关于造车的想法。

在今天的发布会上，雷军动情地表示，自己在过去的 75 天中非常痛苦，而这份痛苦就是来自于“选择”该不该进入电动汽车行业。

“做，还是不做，这是个问题。”他深深地为小米担忧：“造车是个时髦的话题，在大浪潮面前，小米将何去何从？”

其实早在今年 1 月 15 日，公司内部就已经开始调研电动车的前景了，但是他一开始内心是抗拒的，因为手机这场仗还没有完全打赢，还有许多功夫要花。如果现在就投入造车很可能会分心，担心手机和汽车业务都将做不好。

就在他无比纠结的决策过程中，有一大群人在雷军面前劝他造车。“小米对硬件对互联网都很懂，为什么不造车？”“同行都造车，你不造车会不会落伍？”

同时，他也听了很多反对意见：“汽车工业投入巨大，周期长，容易翻车，入局会不会晚了......”

他表示，他一直在思考的是，今天是否还有十年前一样的勇气、决心和体力？

过去的 75 天，雷军做足了功课，85 场业内拜访沟通，200 多位汽车行业人士的交流，2 次董事会，最终，雷军还是决定踏入了造车征程。“我清楚汽车行业的风险，动辄上百万的投资，至少要三五年才能见效。今天的小米已经不是过去的小米，值得大干一场。”

为什么能干？雷军有底气地称，“亏得起”。截至 2020 年底，小米还有 1080 亿现金余额。

此外，小米还有 1 万多人研发团队，接下来还要要增加 5000 人。小米也有全球前三的手机业务，最好的智能生态。另外还有来自米粉的支持。“92% 的米粉会支撑小米汽车。”

他在发布会上几次动容哽咽。他说自己的人生确实发生过好几次大的蜕变。

第一次蜕变，在 28 岁，从一个程序员到出任金山 CEO。第二次蜕变在 2007 年，金山上市后雷军离职变成专职天使投资人。第三次巨变是在 2016 年小米遇到销量与口碑双下滑的生死存亡之际，从互联网跨界学习智能硬件。

而如今，雷军即将迎来极为艰难的第四次蜕变：进军电动汽车产业。“尽管小米在技术上越来越成功，但在硬件工业算是初步入门。如今要迈入软硬件结合难度最高的汽车行业，需要无畏的勇气、坚定的勇气、更多的知识。这意味着在这个赛道里，过去的一切积累将清零。”

小米打算如何造车？

小米设立了一家全资子公司专门负责智能电动汽车业务，首期投资 100 亿元人民币，预计未来 10 年的投资额在 100 亿美元。

之所以成立新公司，雷军表示，只有和手机和生态链打通，才能给米粉更好的体验。造车的最终目的是为了能够打通个人设备、家庭、办公以及出行的全场景智能生活。而这也是小米的初心。

他还透露，有不少投资人询问有没有投资的机会。实际上，这也是一个重要的考量，小米目前发力高端手机市场同样需要巨额资金投入，尽管账上有 1080 亿现金，但是依旧会加大资金链风险。

此外，造车前期资金投入极大、短期内很难盈利，如果放在原有体系内进行，会极大拉低上市公司的利润水平，进而影响公司股价。有业内人士分析，小米接下来大概率会为汽车子公司单独融资。

小米进军电动车由雷军兼任 CEO，但实际是王川黎万强牵头。

王川于 2012 年加入小米，先后掌管电视部、参谋部、中国区、大家电部，参与了产品研发、生产、渠道、销售等全链条工作。加入小米之前，王川是一名连续创业者，曾创立影音娱乐设备公司雷石科技，以及多看科技，这是小米盒子的前身。

据此前 36 氪报道，王川正代表小米集团摸底汽车行业，寻求人才、技术和工厂制造等各种资源。

腾讯新闻《一线》从一位小米内部人士处获悉，小米造车团队目前已经搬到产业园内 A 栋一起办公，有多个小米内部多个小部门及部门负责人都已经并入造车团队，其中包括人工智能部的多位管理人员，这些人以前也都向王川汇报，加入造车团队后也将继续向王川汇报。

今年 3 月初，小米内部已经有几十位高管在一起讨论造车事宜，如今终于正式宣布。一位蔚来汽车离职高管告诉腾讯新闻《一线》，今年春节后小米团队找他聊过造车事宜，并让其推荐人才，目前小米已经从多个汽车产业相关公司挖人。

除王川外，已从小米离职的黎万强也将是造车项目的主要执行人，负责品牌营销工作。

黎万强是小米的核心联合创始人之一，2010 到 2012 年，黎万强负责 MIUI 整体研发、设计和运营，2011 年组建小米网，负责小米手机的运营、营销、服务、电商、物流等业务。其另一个被广为人知的身份是畅销书《参与感》的作者，被认为是小米品牌营销的灵魂人物。

雷军表示，这是他最后一次重大的创业项目。为小米汽车而战，需要至少付出五到十年的努力，他准备好打这场持久战了。

早已瞄准汽车行业

事实上，早在 2013 年，雷军就对智能电动汽车行业抱有极大的好奇心。

当年，雷军曾两次去美国拜访特斯拉 CEO 埃隆・马斯克。回来后雷军写了一篇长文谈电动车，“相比他的其他计划，我对马斯克的特斯拉汽车很感兴趣。”

雷军也坦言自己一直非常看好这个行业。并在过去七八年投了接近 10 家电动车产业的公司。

2014 年，小米投资了地图导航厂商凯立德；2015 年雷军通过其创立的顺为资本投资了造车新势力公司蔚来；2016 年和 2019 年，顺为资本又两次投资小鹏汽车；2020 年 4 月，小米以战略投资者身份参与车载服务系统厂商博泰的 B 轮融资。

据不完全统计，小米科技、雷军个人及顺为资本三方投资汽车领域企业近 30 家。目前国内已经上市的三家造车新势力公司里，只有理想汽车没有获得雷军的投资。

除了以投资者身份参与“造车新势力”及相关产业链企业，小米在车联网和车载服务方面也在积极布局。

小米从 2015 年起陆续申请了汽车定速巡航、能源补充、车辆操控、导航、辅助行驶和行车安全等汽车方向的发明专利。同时，小米还通过各类产品积极介入汽车物联网生态。

缘何“上车”？

除了雷军提到的打造全场景的智能场景外，和其手机业务的发展态势密切相关：小米业绩增长逐渐见顶，需要新业务拉动公司增长。

小米最近虽然好消息不断，2020 年第三季度，小米智能手机全球出货量为 4660 万台，市场份额达到 13.5%，时隔 6 年，小米手机市场份额重回世界前三。但欣欣向荣的背后，其实充满了隐忧。

2018 年，数据研究公司 IDC 发布的数据显示，中国智能手机出货量在第一季度和第二季度分别同比下滑 26.1% 和 5.9%。IDC 分析师称这一持续下滑说明中国智能手机市场红利退去，由增量市场转换为存量市场。

为了争夺存量用户，小米已经开始开拓和争夺高端手机市场。但当高端机市场份额到达小米所能触及的极限，小米又该靠什么维持高速增长？

对小米来说，目前小米生态旗下的其它产品，诸如电脑、电视、耳机、空气净化器、扫地机器人，只能起到锦上添花的作用，不能帮助其飞跃。小米也需要一条新的业务线，以便再造一个小米。