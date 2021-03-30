小米 MIX FOLD 开启预约：搭载澎湃 C1、全球首发液态镜头，9999 元至 12999 元

IT之家 3 月 30 日消息 在今晚的小米春季发布会上，小米正式发布了小米首款折叠屏手机——小米 MIX FOLD，现已开启预售，将于 4 月 16 日早 10 点正式开售。

小米 MIX FOLD 标准版售价 9999 元（12+256GB），10999 元（12+512GB），最高 12999 元（陶瓷特别版，模拟凯芙拉纹理，16+512GB）。

小米 MIX FOLD 采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 全面屏，HDR10+，600nit 亮度，支持 Dolby Vision；外屏是一块 6.52 英寸的右上角打孔屏，分辨率为 2520x840，支持 90Hz 刷新率。

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充，采用侧边指纹方案，配备超大振幅立体声四扬声器，哈曼卡顿联合调校，尺寸 173×133×7.62mm，重约 317克（陶瓷 332g）。

此外，该机搭载了小米首款专业影像芯片——澎湃C1，专门用于图像处理，拥有自研ISP+自研算法，可实现更精细且更先进的3A处理；并全球首发的液态镜头，8MP 等效 80mm 焦距，支持 30 倍长焦，辅以 108MP 主摄和 13MP 123° 超广角镜头实现三镜四摄。