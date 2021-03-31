智能手机 10 年贬值 90% ，同样是 “电子产品”，现在买电动汽车合适吗

一脚 “电门”，车子从 0 提速至 60 公里每小时，丝般平顺毫无顿挫，你觉得不过瘾，右脚紧接着踩了下去，车速到了 120 公里每小时，后段依然动力充盈且丝滑，几小时后，你爱上了这种感觉。十分钟后，你换台燃油车开，不过行驶了 2、3 百米，便忍不住吐槽亿句：“太难开了”。

多少人开上了电车再也回不到油车，又多少人为驾控体验而悄悄把蓝牌换成绿牌。电动车在驾驶体验上有得天独厚的优势，尽管以目前电池技术水平，仍给不了用户媲美燃油车的补能体验，但人总会因事物的一个亮点而爱上 ta，不是么。

然而，日子还是要过的。并非所有人都不在乎爱车的残值，如今电动车产业飞速发展，相关配件、组装成本连年降低。不光是有特斯拉的降价，小鹏也推出了磷酸铁锂版降低门槛，蔚来通过换电吸引关注，比亚迪偷偷让门店调低成交价，种种迹象表明，同等性能、续航的电动车价格下降是市场大趋势，没有谁顶得住工业生产边际成本降低带来的诱惑。

随着电池生产制造成本的不断下探，未来电动车的售价，也将会有望来到如今燃油车售价水平。摩根士丹利分析师预测，电动汽车价格在未来十年内将持续下降，其最终售价有可能是目前价格的十分之一，最终降至 5000 美元（约合人民币 3.25 万元）。

2010 年 6 月，乔帮主拿出了无数人的第一台智能手机——iPhone 4 发售，如今看来简直不能再 Mini 的 3.5 英寸屏幕配上 1.0GHz 的 A4 处理器，32G 版本大陆统一价 4988 元，而 8G 版只卖 2100 块。

十年后，2020 年 10 月发布的 iPhone 12 最低内存已经提升 8 倍至 64G，起售价 6299 元，处理器速度和屏幕显示质量更不可同日而语。所以，在多数人不会回头看一眼它的时代，九九新的 iPhone 4 现在淘宝上只卖 200 块。

十年贬值 90% 。这是曾经风光一时、人手一部的电子产品难以逃脱的厄运。

无论新势力造车还是传统主机厂电气化转型，车企如何让电动车保值？这里有三个做法。

2021 年初，蔚来正式上线了官方二手车 NIO Certified，成为继特斯拉、小鹏、威马之后的第四个开通官方二手车业务的造车新势力。

二手车业务开通后不久，一位蔚来车主将购置了 2 年的首发版 ES6 置换成新款 EC6，保值率达到 65%，并领取到了 “斌哥”的大红包。

之前，蔚来二手车经常被骂，理想 ONE 亦如此。前段时间，抖音上出现了二手车商集体骂理想 ONE 的现象，主要原因并非觉得其产品质量不行，而是实在难以这台车二手定价。

32.8 万的车，你说它是电车，但也得烧油，你说他是油车，但它能上绿牌。长期以来人们就对二手电车有偏见——电池寿命还剩多少？是不是小毛病多才卖？车主们有理说不清。

笔者从多个渠道获悉，在以「中介」为定价导向的二手车市场，理想车主很难按预期价格出手自己的爱车，开一年或 2 万公里贬值 5、6 万的不占少数（保值率 75%）。

一份数据显示，与理想 ONE 车型相同定位的丰田汉兰达一年保值率在 92% 左右。

好消息是，上次笔者与理想 PR 沟通时，对方确认公司正在 “组建”二手车部门（追随蔚来的脚步），希望更早为理想车主 “正名”，建立更保值的交易平台。

“每次 OTA 完了都像开新车。”笔者之前采访过的一位特斯拉车主谈到。

前不久，特斯拉向用户推送了 2021.4.12 版本升级，超出传统燃油车想象力的是：该版本居然通过软件调节，额外强化车子在寒冷天气中的「御寒能力」。

有车主反应，“能明显感受到刹车动能回收增强了”。动能回收在冬天表现略弱，而且动力总成需要预热才能回收，也就是说在低温时启动车辆的前几分钟是用不了动能回收的。

而家住纽约的一位 Model 3 车主表示，更新后，在室外温度 - 3℃时，他的 Model 3 在电池没有预热的情况下，动能回收显示全开。

软件正在成为车企主要的投入和利润来源。据特斯拉财报，2020 年公司软件收入预计为 19 亿美元，占汽车销售业务营收的 7%，并有逐年上升的趋势。

同样，自动驾驶软件同样可以升级。小鹏 P7 自上市以来，逐步将自家号称是 L2 级别的辅助驾驶 XPilot 2.5 升级到了 3.0 版，现在已经可以使用 NGP 在国内部分高速点对点自动驾驶。

所以，当软件成为新能源车不可分割的一部分，也用不断升级的软件来弥补固定不变硬件不失为一种可行方案。

电能的重放伴随着电池化学寿命的降低。至少目前，人们还没有找到一种能够使用十年、二十年电芯老化程度低于 10% 的技术方案。所以我们看到越来越多的车型支持换电模式，希望以此缓解用户对电池不断迭代产生的贬值焦虑。

例如蔚来、上汽荣威，都在近年强调 “换电”属性，将成本最大的风险——电池贬值，转嫁给消费金融公司。

蔚来甚至在 2021 年发布会上，提出了 150KWh“期货”固态电池，这一底气便来自旗下所有车型皆支持换电的特性。

工信部曾在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中提到：加快充换电基础设施建设，鼓励开展换电模式应用。想必，在企业策略和政策支持下，换电设施将大大增多，吸引更多消费者。

综上，如果你正在挑选一台电动车作为代步工具，或有打算下一次换车时选择电动车，或许你可以参考以上三个条件，这些或许将帮助你为今后爱车的高保值率埋下伏笔。