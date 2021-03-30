国家能源局：电动汽车可能成为储能装置，促进电力系统能力提升

IT之家 3 月 30 日消息 国家能源局电力司司长黄学农今日在国新办发布会上表示，电力系统要给电动汽车充电，看似是一个供电任务，但通过技术的发展包括采取经济性措施，完全可以让电动汽车促进系统能力提升。电动汽车在低谷时，系统给它充电；在用电高峰，让电动汽车给系统放电。一辆电动汽车就可能成为电力系统的一个储能装置，如果成千上万大规模的电动汽车，那对系统是非常有利的因素。所以要加快推动充换电基础设施建设，一方面是促进新能源汽车发展，另一方面也能促进新型电力系统建设。

IT之家了解到，国家能源局局长章建华在会上表示，我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，为能源绿色低碳转型提供强大支撑。截至 2020 年底，我国可再生能源发电装机总规模达到 9.3 亿千瓦，占总装机的比重达到 42.4%，较 2012 年增长 14.6 个百分点。可再生能源利用水平持续提升，2020 年，我国可再生能源发电量达到 2.2 万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到 29.5%，较 2012 年增长 9.5 个百分点。

章建华还表示，在 “十三五”基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度的提升，装机规模将进一步扩大。可再生能源在能源消费中的占比将持续提升，到 “十四五”末，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过 50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。