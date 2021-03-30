电动汽车需求大增，比亚迪利润飙升 162%

北京时间 3 月 30 日午间消息，据报道，曾获得沃伦 · 巴菲特 (Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司投资的中国汽车制造商比亚迪表示，得益于中国汽车市场需求的复苏，去年其利润增长了一倍有余。中国是全球规模最大的汽车消费市场。

该公司年度报告显示，2020 年，总部位于深圳的比亚迪净收入大涨 162%，至 42 亿元人民币（6.44 亿美元），营业收入提升至人民币 1535 亿元。该公司还预计，今年第一季度，其利润涨幅将高达 166%。

花旗集团表示，比亚迪提供的第一季度利润指引低于市场预期，并补充说，考虑到第一季度消费者对能源汽车的需求会出现季节性下降，比亚迪给出的预测在合理范围之内。截至周二上午 10 点 15 分，比亚迪港股股价下降 4.6%。

比亚迪成立于 1995 年，创始人为亿万富翁王传福，该公司是中国电动汽车先驱企业之一。去年 4 月，中国汽车市场走出了此前持续了两年的低迷，在此之后，比亚迪也站到了需求浪潮之上。为了推广电动汽车，中国政府向购买电动汽车的消费者提供了激励措施，刺激了消费者的购买热情。此外，中国从疫情低迷期中的恢复，也拉高了消费者的购车需求。中国汽车工业协会的数据显示，2020 年中国电动汽车的总销量达到了 137 万辆。

随着需求的提升，电动汽车市场上的竞争也在变得越来越激烈。在全球市场上处于领先地位的特斯拉正在与比亚迪、蔚来和小鹏汽车等本土制造商展开竞争。此外，浙江吉利控股集团和上汽集团等老牌传统车企也正在进军电动汽车领域。比亚迪在去年 7 月推出了新的电动车型 “汉”，2020 年底时，该车的销量达到了 40556 辆。去年下半年，该公司还推出了宋 Plus、新款唐、e2 和 e3 等车型。

比亚迪预计，今年第一季度，其净收入为人民币 2 亿至 3 亿美元，高于去年同期的 1.126 亿元。该公司表示，当前中国经济正在不断恢复，另外其新车型汉的销量表现十分强劲。

去年疫情期间，比亚迪迎来了一个新机会，进入了一个新的高需求领域：口罩。去年 3 月该公司表示，在疫情出现两个月后，他们已经成为全球最大的个人防护装备制造商。该公司的其他业务还包括电池、手机组件、储能和城市轨道交通系统等。

去年一年中，比亚迪港股股价上涨了四倍以上，但是当前与最高点相比，其股价已经下跌了近 40%。在上海证券交易所，其股价在 2020 年中提升了 308%，但是进入今年后下跌了 13%。

里昂证券对 1600 人发起的调查显示，在计划购买新车的中国消费者中，超过一半的人更青睐新能源汽车，而非传统内燃机汽车。里昂证券表示，这一数字高于 2018 年的调查结果（三分之一），这要归功于新能源汽车价格的降低、车辆质量的提升、更容易获得的购车指标，以及来自政府的购车补贴。