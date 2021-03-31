苹果 iPhone 生产或受全球芯片短缺影响，但不会太严重

3 月 31 日上午消息，苹果供应商富士康今天表示，由于全球芯片短缺，预计出货量将减少 10%。富士康董事长刘扬伟在一次财报电话会议上说，富士康对今年剩余时间的前景 “持谨慎乐观的态度”。

富士康负责苹果 iPhone 机型的大部分组装，也与其他公司合作，例如谷歌和微软。虽然没有具体提及苹果，但它是苹果的主要供应商，这也许表明持续的芯片短缺最终将对苹果产生影响。虽然富士康称 “对很久以前获得的订单的影响相当有限”。

富士康预计短缺将持续到 2022 年第二季度。苹果公司的资源其实已经比饱受芯片短缺困扰的许多小公司要好得多，但是随着芯片问题的继续，苹果可能也会遇到为即将上市的设备寻找供应商的麻烦。

持续的芯片短缺是由于全球新冠疫情出现的供应链问题以及与天气相关的事件（例如德克萨斯州关闭了芯片工厂）引起的。

在疫情期间，人们购买用于家庭生活 / 办公的设备的需求激增，导致价格上涨，但芯片产能没有跟上这个标准。虽然芯片制造商已经在满负荷运转。并且由于制造能力有限，芯片制造商将重点放在智能手机和游戏机的高端芯片上，而不是用于汽车等日常设备的价格更便宜，更先进，利润更低的芯片上。

所以到目前为止，汽车业受到的冲击最大，通用汽车和福特等制造商不得不削减产量，但大型科技公司的发展也可能受到影响。