十年来首次重大变革，Arm 正式宣布 Armv9 架构，为下一代 3000 亿颗芯片服务

IT之家3月31日消息 今天，Arm 公司正式宣布推出 Armv9 架构，这是自十年前 Armv8 推出以来，该架构的首次重大变革。该公司表示，Armv9 将用于未来 3000 亿颗 ARM 芯片中。

Arm 公司还表示，预计未来 5 年将有 1000 亿台 ARM 设备出货，按照目前的速度，100% 的共享数据将在 ARM 芯片上处理，无论是在终端还是在云端。

“当我们展望由人工智能定义的未来时，我们必须奠定一个领先的计算基础，为应对未来的独特挑战做好准备，”Arm 首席执行官 Simon Segars 说。“Armv9 就是答案。它将处于下一代 3000 亿颗基于 Arm 的芯片的最前沿，其驱动力是建立在通用计算的经济性、设计自由度和可获得性基础上的普遍的专业化、安全和强大的处理需求。”

IT之家获悉，Armv9 架构有两个重点：AI 和安全。Arm 表示，到 2020 年代中期，将有超过 80 亿台语音辅助设备，90% 的应用将包含 AI 元素。Arm 与富士通合作创建了可扩展矢量扩展（SVE），现在，SVE2 是 Armv9 的一部分，用于更好的机器学习和数字信号处理。

在安全端，Armv9 将获得 Arm 保密计算架构（CCA），在使用时屏蔽数据的访问，在硬件层面保护数据。此外，还会有一个叫做 Realms 的东西，应用程序可以在安全和非安全区域之外使用。

至于什么时候可以看到基于 Armv9 架构的新芯片，Arm 并没有明确，但可以肯定的是，这还需要等待一段时间。