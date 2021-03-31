研究人员：Android 手机收集的用户数据量是同类 iPhone 的 20 倍

3 月 31 日上午消息，爱尔兰都柏林圣三一大学（Trinity College Dublin）的计算机科学教授进行的一项研究发现，Android 手机收集的用户数据是同类 iPhone 的 20 倍。

据研究员兼学院计算机系统主席道格 · 莱思（Doug Leith）称，iOS 和 Android 手机都在不断收集数据并将其分别发送回苹果和谷歌。信息手机行为从将 SIM 卡插入智能手机开始，包含硬件和应用程序的交互等。

当用户未登录，在隐私设置中选择退出数据收集，并且手机处于空闲状态时，数据收集进程可能仍会运行。 莱思发现 iOS 共享 IMEI，硬件序列号，SIM 序列号，电话号码，设备 ID（包括 UDID 和广告 ID），位置，遥测，Cookie，本地 IP 地址和附近的 Wi-Fi Mac 地址有关的信息。Android 发送类似的数据，添加设备的 Wi-Fi MAC 地址，但不包含手机的位置信息，本地 IP 地址和附近的 Wi-Fi Mac 地址。

莱思的测试条件是，在手机恢复出厂设置后进行测试，首次启动，在手机处于空闲状态时插入或卸下 SIM 卡，查看设置，启用或禁用位置，以及用户登录到自带应用商店时首次收集的数据。

测试产品是运行 Android 10 系统的 Google Pixel 2 手机，以及一台运行 iOS 13.6.1 的未知型号 iPhone，不过为了监视网络连接，iPhone 已经越狱。

莱思说，最突出的差异是收集信息量。根据他的研究，Android 在启动时向谷歌（Google）发送了大约 1MB 的数据，而 iOS 在向苹果发送了大约 42KB 的数据。当手机处于空闲状态时，Android 每 12 小时发送另外 1MB 的内存，而 iOS 则为 52KB。在美国，谷歌估计每 12 小时就会从其（所有）用户那里获取 1.3TB 的数据，而苹果在同一时期会收到 5.8GB 的数据。

莱思认为，“目前，几乎没有防止这种数据共享的选择”，也就是用户只要使用手机就必须接受被收集数据。

对此结果，谷歌回应称 Leith 的方法存在缺陷，他们认为数据收集是任何连网设备的核心功能。其发言人在对实验的有效性提出了质疑，指出该实验无法捕获 UDP / QUIC 流量之类的数据。（QUIC 是谷歌推出的一套基 UDP 的传输协议，目的是保证可靠性的同时降低网络延迟）：

我们发现研究者在测量数据量的方法上存在缺陷，并且不同意该论文的说法，即 Android 设备共享的数据量比 iPhone 多 20 倍。根据我们的研究，这些结果相差一个数量级，我们在发表论文之前就与研究者分享了我们对测试方法的关注。

这项研究在很大程度上概述了智能手机的工作方式。现代汽车会定期向汽车制造商发送有关汽车部件，其安全状态和服务时间表的基本数据，而手机的工作方式也非常相似。该报告详细介绍了这些通信方式，而这些通信有助于确保 iOS 或 Android 软件是最新的，服务可以按预期运行，并且电话 / 安全等功能也可以有效运行。