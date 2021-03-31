研究显示苹果 iPhone 用户平均存储容量超过 140GB，较安卓高近 50%

3 月 31 消息，据国外媒体报道，智能手机在消费者生活中的作用日益重要，各种应用的增加，对智能手机存储空间的需求也越来越大。

研究机构日前发布的报告就显示，2020 年，iPhone 用户的平均存储容量已经达到了 140.9GB，较 2019 年增长 4.1%。

iPhone 用户 2020 年的平均存储空间超过 140GB，依旧远高于安卓用户的平均水平。

研究机构的报告显示，在 2020 年，安卓智能手机用户的平均存储为 95.7GB，iPhone 用户的 140.9GB，较之高出了 45.2GB，也就是要高 47.23%。

不过，虽然 iPhone 用户的平均存储，在 2020 年仍远高于安卓智能手机用户，但两大阵营的用户在平均存储空间方面的差距其实有缩小。在 2020 年，安卓用户的平均存储空间大增 21.7%，高于 iPhone 用户的 4.1%。

研究机构在报告中还表示，iPhone 用户的平均存储超过 140GB，安卓用户的平均存储大增 21.7%，达到 95.7GB，也就意味着在 2020 年，全球智能手机用户的平均存储已经超过了 100GB，这是首次超过 100GB。

智能手机用户的平均存储超过 100GB，也就意味着会有更多的消费者选购存储容量在 128GB 及以上的智能手机。研究机构的报告也显示，在安卓阵营中，128GB 所占的份额就已达到了 24.9%，在去年同比增长 40%。