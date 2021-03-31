SpaceX 星际飞船 SN11 浓雾中空中爆炸，马斯克称 SN15 即将上线

3 月 31 日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国太空探索技术公司 SpaceX 对其星际飞船原型进行了第四次高空飞行测试。不幸的是，SN11 在着陆之前就在空中发生了爆炸。但 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，该公司将继续进行测试，SN15 将在几天内被送上发射台。

SpaceX 的试飞直播视频显示，这艘高约 50 米的星际飞船原型于周二上午 8 点从得克萨斯州试验场起飞。由于发射基地被浓雾笼罩，地面摄像机几乎看不到 SN11。不过，原型上的摄像头传回了其三个猛禽发动机和空气动力学尾翼的实时画面。随着 SN11 攀升到远高于地面雾层约 10 公里的高度，三个猛禽发动机按计划顺序关闭，允许飞船进行所谓的 “腹部翻转”以降落回地面。

SN11 引擎舱内的摄像头画面显示，猛禽发动机正在启动着陆程序，但当任务时钟显示 5 分 49 秒时，视频很快就冻结了。目前还不知道到底出了什么问题，但有两种明显的可能性。首先，SN11 可能未能重新点燃两个甚至全部三个猛禽发动机，触发了机载飞行终止系统 (FTS)，该系统旨在防止火箭偏离安全作业区。其次，SN11 在重新点火和进行腹部翻转尝试中遭遇了重大故障，几乎立即引发了爆炸，将火箭在发射台和着陆区上方约 800 米处撕裂。

马斯克说，其中一个猛禽发动机 “在上升过程中出现了问题”，在着陆燃烧过程中 “没有达到操作舱压力”。尽管这些问题值得注意，但不足以解释导致空中爆炸的故障原因。地面摄像头没能捕捉到 SN11 的下降过程，但图像显示，在 SpaceX 的机载视频被切断后不久，飞船碎片就落在了着陆台附近。

SN11 是 SpaceX 在得克萨斯州试验场起飞的第四个全尺寸星际飞船原型。SpaceX 在去年 12 月、今年 2 月和 3 月初分别进行了三次高空测试，但这些原型最终都发生了爆炸。不过，这些失败似乎并未让马斯克感到气馁，他称 SpaceX 打算在几天后完成 SN15 的组装，并将其送上发射台，这比预期的更早。

虽然马斯克没有透露太多细节，但他重申 SN15 将带来实质性的升级，并表示 “它在结构、航空电子设备与软件以及发动机方面有数百项设计改进”，这些升级有望缓解导致 SN11 过早爆炸的所有问题。马斯克还在推特上写道：“高生产率可以解决很多问题。”

马斯克还谈到了 SpaceX 在 SN15 升级后的近期计划，证实 SN20 及以后的星际飞船原型将会有更多的改进，甚至可以 “在轨运行”。这似乎勾勒出星际飞船原型演变的三个阶段，第一阶段从 SN8 到 SN11，第二阶段从 SN15 到 SN19，第三阶段为 SN20 及其后继者，届时将为真正的轨道测试飞行做准备。

与此同时，SpaceX 还在加速组装名为 BN1 的超重型火箭助推器，以帮助发射轨道级星际飞船。马斯克表示，第二个超重型火箭助推器零部件正在制造中，但尚未组装。SpaceX 的目标是在 7 月份从南得克萨斯州发射首艘由超重型火箭助推器和星际飞船组成的终极飞船原型，进行轨道发射尝试。马斯克称：“这是我们当前最重要的目标之一。”