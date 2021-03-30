马斯克：SN15 将在几天后试飞，有数百项改进设计以解决 SN11 失败问题

IT之家3月30日消息 今晚 9 时，SpaceX 星舰原型机 SN11 在得州博卡奇卡发射场进行了 10 公里高度飞行测试，高空测试飞行的信号在 5 分 49 秒时丢失，有消息证实 SN11 在空中已失联解体。

刚刚，SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）发布推文称，SN15 将在几天后试飞，它在结构、航空电子设备、软件和引擎方面有数百个改进设计。希望这些改进能覆盖 SN11 试飞过程中出现的问题。如果不行，将多花几天对 SN15 进行改装。

同时他表示，下一个大的技术更新在 SN20 上，预计 SN20 的发射成功率将会很高。

IT之家了解到，SN11 是 SpaceX 第四次进行 10 公里高度的飞行尝试，发射时虽然当地天气不佳出现大雾，但 SpaceX 决定发射依旧如期进行。

本次测试飞行持续了约 6 分，与 SN10 一样，SN11 高约 50 米，直径 9 米，由尾部三台猛禽发动机提供超过 100 万磅的推力。在发射并爬升至轨道最高点之前，飞船提前关闭了这三台发动机，并在之后通过计算机控制原型机的两个前襟翼和两个后襟翼，完成了空中复杂的飞行姿态控制，但在接近地面重启火箭发动机时 SN11 与控制中心失去联系，时间在发射后 5 分 49 秒。

值得一提的是，马斯克还表示，高生产率能够解决许多问题。看来有钱 + 快速迭代是真的任性。