谷歌地图推出新功能：可室内导航，可让司机选择环保路线

北京时间 3 月 31 日早间消息，据报道，周二，谷歌宣布了谷歌地图应用的几项新功能，包括在室内导航和给司机选择最环保路线等。

室内导航功能

谷歌地图宣布的新功能中最酷炫的一项是使用增强现实技术帮助用户在机场、商场和火车站等室内空间导航。

更新后的 “实时视图增强现实”功能将数字导航叠加在现实世界之上，当用户透过手机显示屏看时，它就可以指引方向。现在，这项功能在室内也可以使用。所以，假设你在一个机场，需要找到你的登机口或自动取款机。你在谷歌地图上搜索你要找的地方，谷歌地图会用箭头和其他数字指示器引导你。

谷歌地图的实时视图功能于 2019 年首次在安卓和 iPhone 上发布，但最初只提供户外路线导引。你可以通过在谷歌地图上搜索一些东西来访问 “实时视图”，点击 “路线”，然后，如果有的话，点击 “开始”旁边的 “实时视图”选项。

谷歌表示，它将首先在芝加哥、长岛、纽约、洛杉矶、纽瓦克、新泽西、旧金山、圣何塞、加州和西雅图的一些购物中心推出这一新功能。未来几个月，它还将在东京和苏黎世的机场、商场和中转站推出。其他城市和地点最终也将支持这一功能。

为司机选择最环保路线功能

谷歌地图应用的另一项新功能将根据交通状况、坡度和其他因素，引导司机沿着碳排放最低的路线行驶。

谷歌表示，这一功能将于今年晚些时候在美国率先推出，并最终推广到其他国家，这是该公司通过其服务帮助应对气候变化承诺的一部分内容。

谷歌表示，除非用户不予选择，否则如果其他类似的路线导航选项花费时间的差不多，系统默认路线将是 “最环保的”路线。如果其他路线导航方案明显更省时，谷歌将提供选择，让用户对预估的排放量进行比较。

谷歌的产品总监罗素 · 迪克 (Russell Dicker)在周一接受记者采访时说 :“我们发现，在大约一半的线路中，我们能够找到一种既节省时间又更环保的折中选择。”

谷歌表示，该公司根据美国政府的国家可再生能源实验室 (NREL)的见解，通过对不同类型的车辆和道路类型进行测试，得出排放量的相对估值。道路等级数据来自谷歌地图的 “谷歌街景”（Street View）车辆以及空中和卫星图像。

该功能对碳排放的潜在影响尚不清楚。但去年，加州州立大学长滩分校的研究人员对 20 人进行了一项研究，结果发现在测试了一款显示碳排放估算值的应用程序后，参与者在选择路线时更倾向于考虑碳排放。

谷歌的声明还包括了更多关注气候变化的内容。从 6 月起，该公司将开始对在低排放区行驶的司机发出警告，在德国、法国、荷兰、西班牙和英国，一些车辆被限制在低排放区行驶。

谷歌地图的更新还包括其他功能，都将在未来几个月推出，例如空气质量信息、与杂货店合作的路边提货功能等。