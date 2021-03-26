谷歌宣布成立 Android Ready SE 安全标准联盟，安卓手机可充当车钥匙

IT之家3月26日消息 谷歌今日发布消息，正式成立 Android Ready SE Alliance 技术联盟，用于 SE 安全芯片标准的研发以及推广，将使得安卓系统原生支持内置安全芯片的设备。谷歌将与一些硬件厂商合作，推出一种开源的 SE 安全接口和程序，使得手机等智能设备可用于数字钥匙、车钥匙、电子护照、数字货币等。

谷歌今日还同时宣布推出通用版本 StrongBox 的程序，用于设备内置 SE 安全芯片的应用。这个程序支持多家厂商的硬件，目前可以在捷德公司、Kigen、恩智浦、意法半导体、Thales 这几家合作企业获取。StrongBox 不仅支持智能手机和平板电脑，还兼容 WearOS、嵌入式设备和 Android TV。

StrongBox 可实现的功能有：

数字钥匙（汽车、家庭、办公室）

汽车驾驶证、身份证、电子护照

电子钱包、数字货币

IT之家获悉，谷歌此前推出过一款名为 Titan M 的安全芯片，在 Pixel 3/XL 手机中搭载。这款芯片与苹果 T2 安全芯片十分类似，用于加强设备的安全性。

谷歌的目标是在智能手机、智能穿戴设备、平板电脑、汽车甚至电视中均内置这种芯片，来提供更加安全和便捷的连接性能。除此之外，谷歌还表示正在与硬件加密生态系统进行合作，将以下功能优先推出，并结合到安卓系统中：

数字驾驶证和身份证

电子车钥匙

此外谷歌还透露，已经有几家安卓 OEM 制造商在其产品中支持 Android Ready SE 特性，但并未透露厂商的名称。谷歌期待与更多 OEM 厂商合作，为消费者带来全新的功能。