疫情禁令已放宽，但硅谷的公司仍不打算开放办公室

北京时间 3 月 24 日下午消息，据报道，旧金山湾区的几家最大的科技公司，包括 Twitter 和谷歌等，都计划在未来几个月继续保持仅开放少数办公室的做法，哪怕政府最近已经放宽办公室人数限制。

考虑到新冠病毒感染率一直在下降，旧金山和圣塔克拉拉已经放宽政策。去年，这项政策要求当地办公楼悉数关闭，仅允许关键安保人员和支持人员进出。

但是从本周三开始，公司可以重新开放他们的办公室，办公室内允许的人员数量最多为原来的四分之一。

旧金山市长伦敦 · 布里德（London Breed）告诉记者说：“旧金山将逐渐恢复往日升级。当我们重新对外开放时，越来越多人会希望返回工作，希望与其他同事一起工作。”

但是，去年承诺过允许自己的员工一直在家工作直到今年夏天或无限期在家工作的硅谷公司表示，他们会信守承诺。

这些公司引用自己对公共卫生数据的分析、其他安全顾虑及员工偏好，做出上述决定。在加州，疫苗的接种目前仍仅限于最易感染的人群。这也是一个影响因素，但问题并不大。

网络设备制造商思科系统和文件存储服务公司 Dropbox 称，他们的强制性在家工作政策将一直持续到今年 6 月份，而 Box 公司表示，他们仍将按原来的时间表，在 9 月份重新开放办公室。

Pinterest 至少要等到 8 月份才会要求大部分员工回办公室上班。谷歌母公司 Alphabet 打算在 9 月份开放办公室，而 DocuSign 则要到 10 月之后。

Twitter、Adobe、PayPal、Twilio、Yelp 和 Zoom Video Communication 等公司也将继续关闭他们的办公室，尽管布里德和其他当地政府官员已经将加州封锁限制从 “红色等级”降至 “橙色等级”。

布里德的发言人杰夫 · 克雷坦（Jeff Cretan）说，旧金山官员预期，中小型企业会率先迎来回公司上班的员工。

也有一些公司打算利用政策放宽的优势。比如，SPA 表示，其计划在未来数周内部分地开放湾区办公室。Slack Technologies 正在考虑允许部分员工回办公室上班的日期。

旧金山电子商务软件创业公司 Fast 的发言人杰森 · 阿尔德曼（Jason Alderman）说，该公司将在周三允许四分之一的湾区员工回办公室上班，目前 Fast 在湾区一共有 56 名员工。阿尔德曼说，有些公司仍要求员工在家上班，他们可能会因此想跳槽。所以，Fast 希望可以借此机会招聘到优秀人才。

阿尔德曼说：“像 Fast 这样，允许员工回到办公室上班的公司，在招聘时会具有优势。”

去年下半年，工作聊天软件公司 Slack 委托的一项针对 9000 名知识工作者的调查发现，20% 的人希望远程工作，17% 希望在办公室工作，63% 倾向于混合的办公室。

Facebook 的全球办公室会一直关闭到 7 月 2 日。该公司表示会在本月开放西雅图地区办公室 10% 的工位，以帮助在家工作有困难的员工。但是，对于旧金山的办公室，Facebook 没有给出类似的消息。

微软周一宣布，计划在下周部分开放其在华盛顿雷德蒙德总部的办公室，但并未立即谈及旧金山的办公室。

IBM 拒绝透露湾区的办公室开放计划。但该公司在纽约总部的几名高管已经开始在办公室工作。