realme GT Neo 证件照出炉：后置矩阵三摄，今天下午发布

IT之家 3 月 31 日消息 搭载联发科天玑 1200 处理器的 realme GT Neo 将于今天下午 14:30 发布，现在该机已经入网工信部，证件照也已出炉。

realme GT Neo 采用 6.43 英寸 FHD+120Hz OLED 显示屏，左上角单孔，后置 64MP 三摄。据悉，该机附带 65W 充电器，手机支持 50W 快充，搭载 4500mAh 单电芯电池，机身厚度 8.4mm，重 179g。

另外 @数码闲聊站 还爆料，OPPO 神秘新机入网，搭载天玑 1200+65W 充电器，可能是 Reno6 系列新机。

官方此前已经放出 realme GT Neo 渲染图，背部采用双曲面弧形设计，海报中的手机配色名称为 “最终幻想”，后盖的 Logo 部分采用多轴超高精密机床雕刻，后壳拥有 “DARE TO LEAP”的字样。

天玑 1200 于今年 1 月推出，基于 6nm 制程，1+3+4 旗舰级三丛集架构设计，包括 Cortex-A78 超大核、主频达 3.0GHz，3 个 Cortex-A78、主频达 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 核心，性能提升 22%，能效提升 25%。

IT之家了解到，除了 realme GT Neo，发布会上还将发布 realme V13，该机搭载天玑 700 5G 芯片。