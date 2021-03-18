搭载天玑 1200 ，realme GT Neo 官宣 3 月 31 日发布

IT之家 3 月 18 日消息 昨天，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起正式宣布了 realme 真我 GT Neo 手机的消息，并称 “GT Neo 将为大家带来全新的潮玩设计”。今天，realme 官方宣布，首发天玑 1200 处理器，将在 3 月 31 日登场。

官方海报显示，realme 真我 GT Neo 手机采用矩形相机模块设计，后壳拥有 “DARE TO LEAP”的字样。

此前，一款型号为 RMX3116 的 realme 新机现身工信部网站。认证信息显示，这款手机拥有 159.9×73.4×7.8mm 机身尺寸，搭载 6.55 英寸屏幕，配备双 2200mAh 电芯，支持 65W 快充，具备双卡双待功能，搭载安卓 11 系统。

IT之家获悉，今年 1 月，联发科正式发布了天玑 1200 芯片，采用台积电 6nm 工艺，1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz，3 个 Cortex-A78 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心，性能提升 22%，能效提升 25% 。GPU 规模变化不大，性能最多提升 13%。

天玑 1200 支持全场景的 5G 连接，支持 5G 高铁模式，5G 速度 + 40%，下行速度达到 400Mbps+；支持 5G 电梯模式，智能感知 5G 电梯场景，平均快竞品 3 秒。采用 5G UltraSave 智能 SA 量测排程，智能 SA/NSA 混合搜网策略，SA 表现更省电。