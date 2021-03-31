字节跳动九周年，张一鸣演讲全文：All-in 有时候是一种偷懒

IT之家3月31日消息 昨日，字节跳动举办 9 周年年会，创始人张一鸣发表主题为 “平常心”的演讲。演讲提及，过去一年，字节跳动在产品业务上获得了较快增长，新方向也取得了一些突破。

IT之家了解到，张一鸣表示，世界在动态加速变化，外部波澜起伏，内心要保持平静如常。要以平常心对待自身、产品业务、行业竞争、成功和失败，“以平常心做非常事”。

张一鸣还指出，新的一年，自己将减少更多日常工作，腾出更多精力来关注公司文化、社会责任和新方向。

以下为张一鸣演讲全文：

像往年的此刻一样，跟大家分享过去一年公司的情况和我的一些感受。这些感受也都是从生活工作，从和同事们交流中来。首先简短地回顾下过去一年。

我们的业务整体增速还是非常快的，新方向也取得了一些突破。包括抗疫在内，我们在企业社会责任方面，也做了不少事情，算是我们在全球做企业社会责任的一个起始年吧。希望在新的一年里，我们能在业务上继续精进，也继续把社会责任的目标当作业务目标之一，服务好社会。

去年很特别，各种突发情况，包括新冠疫情，由此引发的连锁反应都非常动态，相信大家也都深有感受。很多人喜欢说岁月静好，在我看来，世界在动态加速地变化。大家每天可以看到很多新闻，非常喧哗。

所以我今天想讲讲 “平常心”这个话题。面对动态变化的世界，我们经常会惴惴不安，担忧未来或者懊恼过去，很多精力和时间都会浪费在面对波动上。过去，业界讨论方法论比较多，大家也都很重视。但我觉得，在这么一个环境中，保持平常心，是听起来容易但重要的事情。

过去一年跟很多同事有交流，我觉得保持平常心的人，比较放松，内心没有扭曲，观察事物细腻，实事求是，比较有耐心。他们往往更能把事情做好。大多时候，人在没有偏执或者杂念的情况下，都能够有很好的判断，有个说法是 “本自具足”。保持平常心才能做出非常之事，我们周年的主题是 “Remain Grounded, Keep Aiming Higher”，我的理解这两句意思是相似的，只有心态越平稳，才能扎根越牢，才能够有魄力有想象力去做更难企及的事情。

“吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉”

当我们讨论一个话题的时候，首先需要了解清楚，这个话题到底是什么？因为概念一般都很抽象，既然很抽象，就很容易有偏差。

“平常心”是一个佛源词，汉语中有很多这样的词语，比如 “精进”和 “想入非非”。“平常心”在百科里的定义是：“在一切环境和一切行为中，保持无差别不偏执（unbiased）”。在现代心理学，也有一些解释，大意是说：“尽力而为，顺其自然，从容淡定”。如果大家在头条上搜索，还能发现其他一些文章、概念和解释，常见的有：let it be/let it go（顺其自然）、common sense（常识）、intuition（直觉良知）、正心诚意。像 “不离日用常行内，直到先天未画时”，说的其实就是 intuition（直觉良知）。还有像互联网圈比较流行的 “回归本质，实事求是”，以及接受不确定性。

如果用最直白的话来说，就是：“吃饭的时候好好吃饭，睡觉的时候好好睡觉”。

每个人都是平常人

关于平常心，我首先想说的是：平常心对待自己。最基础的是，认识到每一个人包括自己，都是一个平常人。

一些媒体在报道创业公司、人物故事的时候，希望加上戏剧性，要么经历显得很传奇，要么人物特点非常突出。我以前接受采访的时候，对方也希望我分享曲折的故事。我常常说没什么特别的。其实在我看来，大部分事情，都是有原因、有道理的，没有特别难以解释或者特别不寻常的部分。

真的是这样。随着业务的发展，我认识越来越多的人，包括很多非常有特长、有能力的人。我自己的一个感觉是：也许在知识经验上有些差别，但是从人的角度来说，大家都还是非常接近的，是平常人、普通人。但有一点，能取得很好成就的人，他们往往保持很平常的心态。也就是说，保持平常心，接受当下的自己，把自己做好，往往就能把事情做好：平常人也可以做非常事。

预期或标签都是束缚

当你特别在乎结果的时候，很有可能会发挥得不好。

比如我们在射箭，瞄准的是靶心，但如果你想着 “我要拿十环”的话，其实不容易发挥好。工作和生活中也是如此，当我们带着预期的时候，就会动作扭曲，容易搞复杂。

“我应当如何如何”，如果你在乎自己或者他人的预期，那么你在思考或者决策时，多多少少会受到束缚。各种各样的标签都会带来心理负担。

比如说高管的标签，可能让人因此不好意思提出一个看似很简单的问题，也可能没法像用户一样去深入体验产品场景。如果自己定位是大公司，就会想，大公司应该怎么样办年会，大公司要有宏大的战略，要开动员会。其实咱们公司强调不提倡 title 也是如此。title 会让人产生比较，副总裁就要管多少人，要有怎么样的汇报形式，需要和什么级别的同行对接，产生各种形式的束缚。

又或者年轻人的标签，会让你不敢提出想法、建议或者批评。把自己定位成前端工程师，就觉得不需要看机器学习的知识。我在酷讯的时候做后端，但前端有问题也去参与，产品有问题也参与，销售有问题也参与。我觉得不要受自我设定的限制，对我而言，这些体验都是很有帮助的。

关注当下，平常心对待过去和未来

两年前，我在 “开言英语”上，听到一本畅销书叫《The Power of Now》（《当下的力量》）。其中有一段话：所有的消极都是由心理时间的累积和对当下的否定造成的。不安、焦虑、紧张、压力、忧虑—— 一切的恐惧都因过于关注未来而引起；愧疚、遗憾、怨恨、委屈、悲伤、苦涩—— 一切的不宽恕都因过分关注过去而出现。

这个描述可能听起来很严重。我想举一个自己的小例子。我在生活中，不算特别有规律，也不算特别有纪律性，经常看手机，听音乐、看头条、刷抖音西瓜，跟外界传说的不大一样。有时候晚上计划做一个工作，但后来被西瓜上有意思的内容吸引了，看了很久。睡前又有点懊恼，诶，我要做的事情没有做，然后报复性地工作一会儿，但又导致晚睡（我真心觉得睡眠很重要），第二天重要会议上精神很不好。其实这个时候，你应该做的是赶紧去休息。我现在虽然还经常没计划，但是至少发现太迟了，不懊恼，马上去睡了。

《The Power of Now》重点讲，人们用太多时间去忧虑未来和纠结过去，很少时间注意力在当下，关注当下最应该做的事，当下的感受，当下的判断。我们说过去是动态加速的一年，我相信很多人有很多不同的担心。但可能在大家担心的过程中，时间、精力，已经消耗掉了，对于更重要的当下、当前要做的事情，反而可能缺乏关注。或者可能在对损失、犯错误的懊恼中，又错过了新的机会。

去年我们在面对危机挑战的时候，我老跟大家说 "stay calm, be patient"，咱们整体上做到了。这确实是我们过往经历挑战最大的收获：你不能百分百控制结果，尽可能保持平静，做正确的决策，不要急于做决定，不要 panic，往往就已经能取得最好的结果了。

有的公司开年会说，公司非常好，业务非常好，明年会更好。我不太想跟大家强调这个，业务总会有各种情况，会起起伏伏。也有人经常问我说，你怎么面对焦虑的，你们公司去年涨了 100%，明年还能涨 100% 吗？我一般这么回复：我们公司明年为什么一定要增长 100%？

当然，我们希望可以高速增长，但不应该让增长焦虑影响到你。现在公司业务增长确实非常快，但我们不能沉醉于过去的成果，也不能懊恼过去的错误，同时也不能有惯性的预期，我们公司一定会怎么样。睁大眼睛看清楚环境，了解用户，没有杂念地做好决策，结果是多少就是多少。

有一种说法是说，如果你把自己当做客体，就能有更平常心的状态，公司也是如此。现在外部有很多对于我们公司的归纳总结，我觉得是叫 “字节成功学”吧，都很有问题。我尽量不看。我们不要反过来被外部评价定义和影响，应该基于自己提更高的标准。

今年我希望，公司从某种程度，心态能够放缓下来，一方面避免短期业务焦虑的包袱，另一方面不带固定预期地对未来有开阔的想象，有更长远的目标。没有束缚，才对更长期保持想象力。从我自己而言，我也会减少更多日常琐碎的工作，腾更多时间出来，关注公司文化、社会责任和新方向，完成去年全员信中提到的 OKR（因为外部的挑战，去年提了很多目标，其实有一些没实现）。

竞争是最好的蓝军

我其实不止一次听到团队说，哎呀，这个竞争怎么没完没了，到底什么时候才结束。

我觉得平常心对待竞争对手，第一点是要把竞争当作常态。不要想逃脱竞争，竞争也是好事。甚至我觉得，不应该通过并购来结束竞争。我们看到很多通过并购消灭对手的公司，越来越自我感觉良好，最后都懈怠了。

竞争对手是很好的蓝军。竞争对手可能有产品创新，市场策略等好的方法值得你学习。哪怕是竞争对手推动的批评文章，我们也认真看，而不是愤怒。也许文章里 80% 都有问题，但 20% 是对我们有启发的，那我们应该吸收那 20%。除了竞争对手，没有人会那么认真挑你问题。

当然，还有 “不要为了竞争而竞争”。有时候，一段长时间竞争以后，会以打败竞争对手为目标。举个例子，之前微软和谷歌竞争，很长时间内微软都是把打败谷歌作为目标，大力投入搜索。直到几年之后才意识到，真正影响核心业务的是新兴的云计算，对手是亚马逊。

为什么我们有时候会对一些机会视而不见？其实，很可能是因为在竞争过程中，心态已经不平衡了，更多地倾向于战胜对手了。竞争以外，可能还有别的原因，比如对成功的欲望，对上市的期望等等。在这种心态不平常，已经有偏执、差别心的情况下，公司可能会 “失明”。

All-in 有时候是偷懒

我特别想说：不依赖捷径，少用杠杆。举两个例子。

很多人做业务会说要 all-in，一下子结束战斗。我自己觉得，随便说 all-in 的团队有很大问题。all-in 有时候是一种偷懒，如果你想得很清楚了，战略应该如此，那没有问题。但我的感受是，在很多时候，只是 “我不想再想了，就这样吧，行就行，赌一把吧”。

还有一种走捷径的方式是：对事物的过度抽象，对方法论的过度追求。我自己的感受是，方法论其实没有那么有用，大部分情况下，甚至可能是没什么用的。因为你对一个事情抽象，相当于思维上加杠杆。一旦这个杠杆加错，通常是 “失之毫厘，谬以千里”。

其实这种现象有一个对应的说法，叫作 “理性的自负”，这也是人的 ego。因为知识有限性是非常明显的，很多是非结构化的知识，过度地使用概念其实是无助于理解的，避免过度抽象使用方法，也是一种平常心。

我经常在各种讨论中跟同事交流，don’t rush to conclusion，不要匆忙下结论。不要太容易说 “说白了就是这样”。我们在做结论的时候，要猜想其他可能，保持一个开放的心态。

使用越来越抽象和高级的词汇，也是一种寻求方法论的倾向。给大家念一段我用咱们双月会材料里摘出来的词，拼凑出来的一段话：

过去我们主要依靠推荐技术赋予的信息分发能力、跨端联动抖头西、分多个产品自研，实现深度共建，形成组合拳，打造内容生态闭环，以此赋能客户用户创造价值。未来我们要增加横向不同场景价值，延长服务链路。同时纵深满足用户需求，借助人类年龄的自然势能，在小中青多个年龄用户深度渗透。另外通过加强基建投入，多种阵地相关产品完善经营价值链路，建立对外用户持久影响力。

实际上，我们的很多重要决策并不需要那么复杂的描述。很多重要的判断是通过对用户和事实的观察做出的，保持敏感的同理心和开阔的想象力很重要。我找了一些过去的照片，是我和咱们的管理团队一起在印度德里，庆阳，重庆，张家口做用户的随机访谈。更早之前，我们鼓励公司所有员工放假的时候跟五个亲朋好友交流，看他们手机上都使用什么软件，问他们为什么使用。

我经常发现，我们产品中有反直觉的设计。我也经常在想，为什么会做出一些反直觉的设计。如果你不带方法论，只要非常放松使用产品，就会发现，这地方不太对。是不是因为我们太想证明某个想法，太固执于某个概念，所以在产品设计中犯下错误。很多时候，小朋友都能发现设计中有违直觉的部分，为什么饱读各种产品理念分析文档的产品经理发现不了？是不是太想验证某个想法或者太受某个教条概念所影响？

我这里贴了三个产品，它们都做得很好，一个是 Google Earth，我经常用它来学地理，这个产品很伟大但不赚钱。Scratch，儿童编程，赚不赚钱我不知道，但也很伟大。Roblox，一种 UGC 的沙盒游戏，跟我们平时说的游戏非常不一样。

这些产品都有什么特点呢？第一要很有想象力。第二，要很有耐心，做很长时间。我在想，我们公司能不能做出类似的产品。我不是说做得慢就好。快慢由事情本身决定，但是如果这个事情需要非常有想象力，你才做了两年，就有很多人就说，哎呀这个不行，那时外界的强烈预期会不会影响我们继续投入。

不把外因当内因，不把运气当能力

有一次讨论业务竞争，我印象深刻，有一个团队说，哎呀对手增长又快了，我们赶紧做点什么。我说，原来比对手落后的时候，我们想很多的方法来提高，但没有心理包袱，大胆地想象大胆地行动。现在，我们比对手领先了，反而做不到平常心，太怕失败，动作可能变形。

我问他，你打游戏吗？打游戏有没有遇到过这种情况，某个游戏要过 100 关，你打到 99 关的时候，就容易手抖。你想着，“我这好不容易到 99 关了”，“我一定不能犯错误”，然后你一般就会挂了。

平常心对待成功和失败，也包括不要错误归因，把外因当作内因，不要把运气当作能力，要找出成功或者失败的真实原因。我们最早做短视频，城市用户的留存不太好。讨论时，一个同事觉得肯定是因为城市白领做脑力劳动多，更倾向于图文表达。总结的逻辑乍一听很有道理。现在我们知道，事实并不是这样。

我不是说所有的结论都不对。只是要承认有的事情我们不知道。人很不喜欢不确定性，所以对成功和失败都希望找到符合自我叙事的归因。我希望我们能够更平常心一些。

关于如何面对失误，我有个 “四部曲”。前三句话是从一本书摘出来的，是说当你遇到一个问题的时候，你有几件事情要做。第一步是 realize it ，真实认识到错误，之后你就可以少懊恼一点了，认识到就是一种收获。你还可以 correct it，改正它、修正它，这又是一种收获。你还可以 learn from it，从这个错误中学习到背后的原因。书里面提了这三个步骤，后来我又加了一个：forgive it——如果你已经完成了前三步，那么你应该放下它。面对错误，很多人强调痛定思痛，我是建议：不要过长时间进入到自我指责的状态中。

两年前，有一个纪录片非常火，叫 Free Solo（《徒手攀岩》）。我在加州的时候见到过这个主角，Alex Honnold。有很多人转发他的故事，但我自己印象最深的一点是：往前往后都很危险，但腿软心乱最危险。在攀岩的过程中，既不能过多回头看，不能后怕，不能纠结走错了一步；也不能向前看，还有这么长的路要挑战。有一点非常值得向 Alex 学习：他在那个时刻，非常专注当下。

徒手攀岩，这样高度不确定的经历，很少人会有。我自己有一个平常很多，但类似的感受。跑步、游泳，我以前很难坚持，两公里都困难。后来我在想，到底是什么让我跑不下去的？其实是对跑步那种疲劳的厌恶或者担心，让我紧张。后来，我就尝试着跑步的时候不想别的，除了必要的调整呼吸，能不用力的肌肉尽可能不用力，尽可能放松，不理会酸痛带来的干扰，很容易能跑 3 公里、4 公里。后来我又把这个实践用在游泳中。本来只能游 500 米，很容易能游到了 1 千米，并不是体能提高了，我自己感受是，我把中间的损耗去掉了。不去担心到底能不能游完，昨天是否休息好，今天状态好不好，反而能跑得更好了。

我特别喜欢在抖音上看在大海中航行的视频。我不是说大家的工作或者生活真有惊涛骇浪般的困难，我想比喻一种心境，不论个人工作和生活中有什么挑战，有什么困难，这些都是外部的。自己能够做到的是外部波澜起伏，内心平静如常。

今天的分享就到这儿，谢谢大家。