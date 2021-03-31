雷军：小米汽车具体名字还没有想好，将花点时间认真评估

IT之家 3 月 31 日消息 昨天下午，小米集团正式公告，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。小米集团董事长雷军也将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

在发布会后，雷军接受了财经频道记者的专访，回答了关于小米造车立项和芯片缺货等热门话题。他表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。

IT之家附雷军接受专访的原文实录：

谈小米启动造车项目：

过去的 75 天，我们做了大量的调研，最后反正很多人支持我们做车，也有一些人提醒我们做车的风险，我觉得我们董事会和管理层也做了大量的评估工作，我们最后下决心我亲自带队来做车，2013 年我就对电动车产业有了巨大的兴趣，在过去的七八年的时间里面，我投资了可能十家智能电动车的这个领域各种各样的公司，所以我觉得对个行业还是有一定的认知的。

谈小米汽车的名字：

我们现在还没有结论，可能我们还需要再花点时间，认真的评估，因为做一辆车的周期比较长，电动汽车可能快一点也需要三年时间，所以我们还有足够的时间决定叫什么品牌。我觉得先把产品做好是最重要的，因为其实越热的话对我来说压力越大，就怎么能做一款不辜负米粉期待的产品，这个期待越高其实你的压力就会越大。

谈芯片缺货：

此时此刻的话不是手机芯片，是全球无论什么芯片都缺货，而且缺货可能会持续两年，所以消费者可能会感受到的是，消费电子的产品越来越难买，而且也越来越贵，主要是芯片全球性大缺货。小米想要进一步往前走，成为全球领先的科技公司，芯片这一战是绕不过去的。