五菱宏光 MINIEV 马卡龙已经批量下线陆续到店，订单破 23000 辆

IT之家 3 月 31 日消息 今日上午，五菱汽车官方宣布，宏光 MINIEV 马卡龙发布会将于 4 月 8 日在上海召开。同日，宏光 MINIEV 马卡龙将正式上市。

IT之家获悉，五菱新能源汽车表示，当前宏光 MINIEV 马卡龙已经批量下线，将于近期陆续到达上汽通用五菱全国各地 4S 店，用户粉丝可直接到店咨询了解，进行试驾体验。当前起至正式上市，用户只要 9.9 元预订，就能获得价值 4888 元的 6 重购车礼遇，还可参与 299 元抢订活动，额外享价值 1888 元马卡龙定制轻奢腕表。

IT之家了解到，宏光 MINIEV 马卡龙是宏光 MINIEV 的升级车型，在外观、内饰及配置上均有所升级，拥有柠檬黄、牛油果绿、白桃粉等配色。

外观方面，宏光 MINIEV 马卡龙整车造型也进行了调整升级，左侧车身嵌有全新设计的 Macaron 字标，搭配全新轮毂与回字设计的新造型大灯，内饰与三款配色和外饰配色相映。同时，宏光 MINIEV 马卡龙中控台保持简约风，采用白底色，搭配内饰同色边框。中控旋钮运用镀铬金属边框搭配菱形图案。

配置方面，新车标配遥控钥匙 + 中控锁、EPS 电子助力转向、坡道辅助、经济 / 运动模式、电动车窗、冷暖空调、倒车影像等。此外，宏光 MINIEV 马卡龙采用 4 座布局，后排座椅可 5/5 独立放倒。

智能娱乐方面，宏光 MINIEV 马卡龙标配 2 个 USB（带电源接口）、蓝牙、车载收音机、2 个扬声器、电池加热及智能保温、App 车机互联（可远程查询车辆状态）、App 智能补电功能等。其中，可选装的“智能语音收放机”还支持免唤醒语音交互、语音导航等功能。

安全配置方面，新车标配 ABS 防抱死 + EBD 制动力分配系统、主驾安全气囊、碰撞自动解锁、行车自动落锁、后排座椅 2 个 ISOFIX 儿童安全座椅接口、主副驾驶三点式安全带、安全带未系提醒、低速行人警示系统和胎压监测功能。

动力方面，宏光 MINIEV 马卡龙版继续搭载一台最大功率 20kW，最大扭矩 85Nm 的电动机，NEDC 续航提供 120km、170km 两种版本。